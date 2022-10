Queen publican la inédita ‘Face it Alone’, con Freddie Mercury

Queen están más en boca de todos que nunca gracias a la relevancia perenne de su música y, recientemente, al éxito de ‘Bohemian Rhapsody‘, el biopic sobre Freddie Mercury que es uno de los mayores taquillazos de las últimas décadas.

Además, Queen publican nueva música, más o menos. Los de Brian May y compañía reeditarán ‘The Miracle’, su álbum de 1989, el próximo mes de noviembre. Entre los alicientes que contendrá el álbum se encuentra una pista inédita, cantada lógicamente por Freddie, que nunca nadie antes ha escuchado.

- Publicidad -

‘Face it Alone’ es la balada que Queen han publicado en las últimas horas. Grabada durante las sesiones de ‘The Miracle’ y cantada por Mercury con todo el sentimiento que le caracterizaba, en ella, Freddie canta sobre ser dueño de su propia vida, porque cada uno es «jefe de su casa» y «tienes que enfrentarte a (ella) tú solo».

En una entrevista con BBC, Brian May y Roger Taylor han contado que ‘Face it Alone’ es una canción que habían olvidado completamente y que, cuando la «re-descubrieron», pensaron que no podrían editarla, por su carácter de maqueta. Sin embargo, su «equipo de ingenieros» ha conseguido adecentarla y hacerla sonar como nueva.

- Publicidad -

No es la primera vez que Queen publican música inédita con voz de Freddie Mercury. En 2014 lanzaron ‘Queen Forever‘, un recopilatorio de canciones «olvidadas» que Freddie había grabado pero que el grupo, de nuevo, había «olvidado».

Además de ‘Face it Alone’, la reedición de ‘The Miracle’ -que fue el penúltimo álbum que publicó Queen con Freddie vivo, el siguiente y último fue póstumo- vendrá con más contenido extra, como maquetas, caras b, entrevistas, versiones extendidas y vídeos, todo ello reunido en 5 CDs y un DVD.