Bad Bunny impide el primer top 1 de Viva Suecia en España

‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny pasa una 22ª semana en el número 1 en España. Su nueva víctima después de Mónica Naranjo, BTS, Madonna, largo etcétera, es Viva Suecia.

Los murcianos llegaron al puesto 37 con su debut ‘La fuerza mayor’. Su popularidad fue creciendo enseguida y alcanzaron el número 14 con ‘Otros principios fundamentales’. ‘El milagro’ les llevó al puesto 2 en 2019 y ahora repiten esta última posición con su nuevo disco ‘El amor de la clase que sea’. Disco que sí ha conseguido ser número 1 en la tabla de vinilos dejando en el puesto 2 el LP de ‘RENAISSANCE’ de Beyoncé, que pasa del puesto 30 al 16 precisamente por su relanzamiento en este formato.

La segunda entrada más fuerte de la semana es ‘La emperatriz’ de Rigoberta Bandini, que llega al número 5 de la clasificación general. Es loable que haya llegado tan alto porque su edición en vinilo no se producirá hasta febrero. Rigoberta supera los puntos de Ozuna, que queda en el número 7 con ‘Ozutochi’.

Otras entradas interesantes de la semana son ’Trozos de papel/cosas raras’ de Elefantes en el número 15, ‘Charlie’ de Charlie Puth en el número 30, la reedición en vinilo de ‘A las cinco en el Astoria’ de La Oreja de Van Gogh en el 35, ‘Maxident’ de Stray Kids en el 50, ‘Under the Midnight Sun’ de The Cult en el 71 y ‘Omens’ de Lamb of God en el 85.







