Steve Lacy destroza la cámara de un fan tras ser golpeado por ella

Steve Lacy ha encontrado la fama mundial recientemente a raíz de ‘Bad Habit’, su primera canción en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100, y está descubriendo poco a poco que en la cima no es todo color de rosa. Este lunes, durante un concierto nocturno en Nueva Orleans, el cantante de 24 años fue golpeado por una cámara desechable lanzada por un miembro del público. Tras el incidente, Lacy consiguió de vuelta la cámara arrojadiza y la estampó contra el suelo del escenario, ante la sorpresa de los presentes.

Como es típico tras sucesos como este, en las redes algunos manifestaron su apoyo al artista y otros tildaron su arrebato de exagerado. Ahora, el autor de ‘Gemini Rights’ ha compartido sus pensamientos al respecto en un post de Instagram. En resumen, considera que no tiene nada por lo que disculparse. «Un saludo a la gente que no me tira cámaras desechables y que solo vienen a pasar un buen rato y conectar», comenzaba Lacy el comunicado.

- Publicidad -

«No creo que le deba a nadie ninguna disculpa. ¿Quizá podría haber reaccionado mejor? Seguro. Siempre. Soy un estudiante de la vida, pero soy una persona real con sentimientos reales y con reacciones reales. No soy un producto ni un robot. Soy humano». En los comentarios de la publicación se pueden leer mensajes de apoyo de artistas como Zack Fox o Chloe Bailey. Sin embargo, el que más destaca entre estos es el de Kali Uchis, que ha apuntado que «cualquiera que cambie la historia o la narrativa por clicks no tiene alma», recalcando que los artistas no son «ni un producto ni robots».

Este último incidente se produce en un contexto en el que los artistas cada vez hablan más de su relación con el público, y en especial con lo que se tira al escenario. Recientemente, tanto Rosalía como Harry Styles fueron víctimas de esta clase de comportamientos entre la gente que asiste a los conciertos.