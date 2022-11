‘Sweet Dreams’ de Eurythmics: el hit 80’s que no se agota

Eurythmics han estado este año entre los artistas aceptados en el Rock’n’Roll Hall of Fame. Los demás han sido Duran Duran, Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon y Pat Benatar. Eurythmics han captado gran parte del foco porque es raro verles reunidos. Se separaron en 1990, sacaron otro disco en 1999 y luego se han pasado a actuar por algún concierto benéfico de Sting (2019) o por un especial de los Beatles de la CBS (2014). Pero no es lo habitual.

Eurythmics interpretaron en la ceremonia un popurrí con temas como el rockero ‘Would I Lie to You?’ y ‘Missionary Man’, pero ahí la cumbre, claro, ha sido la interpretación de ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’, su enorme hit de 1983 que se acerca ya a los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, cual hit de reggaetón. Por dar un dato, tan sólo una canción de Michael Jackson supera tan monstruosa cifra, y ninguna de Madonna o U2, lo cual es bastante gracioso porque fue justo The Edge quien les introducía en la gala.

- Publicidad -

’Sweet Dreams’ representó muchas cosas en su momento: la imagen andrógina de Annie Lennox, tan visible aún en la ceremonia de este fin de semana, se consideró una revolución como otra forma de feminidad en el pop. A todas luces parece un referente para lo que luego vimos en Sinéad O’Connor, Ana Torroja o Dolores O’Riordan. También ha sido muy elogiada la forma de grabación de la canción, en un pequeño estudio de North London, sentando un precedente para la generación bedroom pop y el DIY.

El primer disco de Eurythmics había sido un fracaso, también su proyecto anterior The Tourists, y el plan de Annie Lennox y Dave Stewart por continuar adelante pese a haber roto como pareja estaba resultando un fiasco. El sello de la banda de hecho no intuyó en principio en ‘Sweet Dreams’ un single porque no contenía un estribillo tradicional. Fue el 4º sencillo extraído del disco llamado ‘Sweet Dreams’. Aunque contemplando su extraña estructura, más bien lo que podemos concluir es que no tiene estrofas: es todo el rato un estribillo continuado junto a un “pre-estribillo” que en verdad es un “post-estribillo”, y después sí aparece un puente (el de “hold your head up”).

- Publicidad -

La canción entró tímidamente en las listas británicas en el número 63, pero escaló al puesto 2 el mes siguiente. Jamás llegó al top 1 en su bastión UK, pero misteriosamente sí en Estados Unidos, algo nada fácil para un dúo británico con esta imagen.

‘Sweet Dreams’ nunca ha dejado de estar instalada en el imaginario colectivo, en sus diferentes formas: una versión de Marilyn Manson por aquí, una banda sonora de terror por allá (‘La casa de la colina encantada’, ‘Truco o Trato’), también alguna serie… Un excelente trabajo editorial, al que hay que sumar en la última década un espectacular posicionamiento en playlists de Spotify tales como “Songs to Sing in the Car” (10 millones de seguidores), “All Out 80’s» (10 millones de seguidores) o durante años “Songs to Sing in the Shower” (7 millones de seguidores).

- Publicidad -

Antes de todo esto de la ducha y el coche, Annie Lennox había hablado varias veces sobre la letra, aclarando que el uso de la palabra “abuso” no se refería al S&M, sino a la depresión que sufría en la época, como consecuencia de la falta de éxito y el reconocimiento. Escribió en su biografía: «Es una declaración personal sobre las motivaciones de las personas, las cosas que amamos, los propios sueños. Sustituí la palabra «motivaciones» por la palabra «sueños». Digo que son motivaciones como seres humanos y que de ninguna manera, aunque yo esté en desacuerdo, quiero cambiar nada sobre eso. Y que allá donde mire («I travelled the world, and the seven seas”), todo lo que veo es que cada persona en la Tierra está buscando cumplir un objetivo. Así que tenemos todos los extremos, desde la gente que quiere «usar» a la gente que quiere «ser usada», todo el espectro».

Lennox escribió la letra desde la sensación de que «vivían en un mundo de sueño» y que sus objetivos nunca llegarían a cumplirse. Se sentía «desesperanzada y nihilista». Dave Stewart añadió el puente «hold your head up, moving on» para que la canción luciera un poco más positiva en lugar de tan oscura, pero su verdadera aportación fue la compra de sintetizadores y máquinas tras haber pedido un préstamo de 5.000 libras al banco. A Annie le impresionó mucho escuchar el riff, exclamando: «¿QUÉ DEMONIOS ES ESO?».

Entre una cinta de 8 pistas, un Roland Space Echo para producir reverbs y ecos, un mezclador Soundcraft, un teclado Roland SH-101 y un pequeño teclado que reproducía el sonido del bajo, entre otras cosas ampliamente documentadas en Sound On Sound, destacó también el uso de un ordenador «Movement Systems Drum Computer» del que solo había 30 unidades. Cuenta la leyenda que Eurythmics durmieron algunos días en el apartamento del fabricante en Bridgwater mientras este trabajaba en el prototipo. Les costó 2.000 libras de las 5.000 del préstamo.

No les salió mal, pues no pudieron dar con un sonido más identificativo. Casi pasándose de frenada: “Sweet Dreams” multiplica por 10 el éxito de cualquier otra canción de Eurythmics, con únicamente ‘Here Comes the Rain Afain’ -realmente parecida- y ‘There Must Be an Angel’ haciéndole algún tipo de sombra.