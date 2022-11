Maroon 5 anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

Maroon 5 han anunciado la gira de presentación de ‘JORDI‘, su último disco, y dicha gira pasa por España. El 15 de junio, Adam Levine y los suyos actuarán en el WiZink Center de Madrid, y el 16 de junio lo harán en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La preventa de entradas se habilitará este jueves 17 de noviembre a partir de las 10 horas, y la venta general se abrirá el día 18 a la misma hora.

‘JORDI’ es el disco que incluye ‘Beautiful Mistakes‘, el enésimo macrohit de Maroon 5, que cuenta con la colaboración de Megan Thee Stallion, y también el éxito ‘Lost’, así como una colaboración con nada menos que Stevie Nicks (‘Remedy’). Su título es un homenaje al que fuera mánager de Maroon 5, Jordan Feldstein, que falleció en 2017.

Así queda la gira de Maroon 5 por Reino Unido y Europa:

13 de junio de 2023 Lisboa, Portugal Passeio Maritimo De Alges

15 de junio de 2023 Madrid, España Wizink Center

16 de junio de 2023 Barcelona, España Palau Sant Jordi

21 de junio de 2023 Praga, República Checa Prague Rocks

23 de junio de 2023 Odense, Dinamarca Tinderbox

25 de junio de 2023 Nijmegen, Países Bajos Goffertpark

27 de junio de 2023 Berlín, Alemania Waldbühne

29 de junio de 2023 París, Francia Paris La Défense Arena

30 de junio de 2023 Arras, Francia Main Square Festival

03 de julio de 2023 Londres, Reino Unido The O2

Este año, Adam Levine ha sido objeto de polémica al desvelarse los mensajes privados -de contenido sexual- que envió a varias modelos e influencers mientras su mujer, Behati Prinsloo, estaba embarazada de su tercer hijo con el cantante. La frase «holy fuck, that body of yours is absurd» daba especialmente la vuelta al mundo y aparece ya en una canción nueva de Black Eyed Peas.

Horas después de la viralización de sus mensajes, Levine hacía frente al escándalo con un comunicado en el que aclaraba que no había sido «infiel» a su mujer, pero que sí había «cruzado la línea en un periodo de mi vida del que me arrepiento».