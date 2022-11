Shakira no actuará en el Mundial de Catar

En las últimas horas se ha rumoreado que Shakira actuaría en la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol de Catar. La cantante colombiana NO actuará en dicha ceremonia, ha confirmado la periodista Adriana Dorronsoro en El Programa de Ana Rosa, y recogen medios como As o El Mundo. La periodista no descarta que Shakira «tenga algún papel a lo largo del Mundial».

Según la información que reproducen varios medios, la «lluvia de críticas» recibidas por Shakira por su posible participación en el Mundial habría llevado a la cantante a rechazar la oferta de actuar. Shakira ya actuó en 2010 con su éxito ‘Waka Waka (This Time for Africa)’.

- Publicidad -

En los últimos días, Dua Lipa ha desmentido que estuviera en negociaciones de actuar en el Mundial por celebrarse en Catar, un país que no «ha cumplido con los derechos humanos con que se comprometieron cuando se hicieron con el derecho a organizar la Copa del Mundial». Por su parte, Rod Stewart ha declarado haber rechazado un millón de dólares por actuar en el país.

Quienes sí participarán en el Mundial son Nicki Minaj, Maluma y la cantante libanesa Myriam Fares. Juntos, estos tres artistas han grabado ‘Tukoh Taka’, una canción interpretada en tres idiomas distintos, y que se estrenará este viernes.

- Publicidad -

Es de esperar que, debido a los nombres implicados, ‘Tukoh Takah’ obtenga mayor éxito que ‘TOKE’ de Chanel. La canción oficial de la Selección Española en el Mundial de Qatar no ha llegado a entrar en la lista de singles española, aunque se espera que lo haga durante el Mundial. El tema sí ocupa el puesto 14 entre los más radiados del país.