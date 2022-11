Las mayores sorpresas de Primavera Sound 2023

Ayer se presentó el cartel del Primavera Sound, que por primera vez se celebrará tanto en Barcelona como en Madrid. Es la primera vez que tamaño evento llega a la capital, por lo que la confirmación de los nombres se acompañó de un sarao en el Florida Park del Parque del Retiro, un lugar ya próximo al Barrio Salamanca: no iba por allí desde una fiesta de Los 40 Principales en la que el mayor entretenimiento fue avistar, de lejísimos, a Maluma.

Se sirvió un canapeo que aunaba la gastronomía de Madrid con la de Barcelona, y para degustarlo se dejaron caer Samantha Hudson, miembros de León Benavente, Morreo o Javiera Mena, algún concursante de Drag Race España, y muchísimos influencers desconocidos a los ojos cuarentones de la industria musical, y viceversa.

Las actuaciones sorpresa eran la viva imagen de la diversidad. Cerró Villano Antillano, en el semiplayback propio de su estilo, dejando dos frases para la posteridad: «Soy una trapera trans muy hija de puta» y «Más alcohol, más drogas y más de todo. Mientras más consuman, mejor sueno». Antes actuó Judeline con el apoyo de un músico, con un timidísimo R&B que ella misma excusó como demasiado baladesco para un martes de euforia navideña ya plena (así lo indican las luces en las calles en el centro de la ciudad). Y para los más puretas, habían abierto la noche Niña Coyote eta Chico Tornado, un dúo rockero que nunca nadie jamás comparó con The White Stripes.

Pero la noticia del día era el cartel del Primavera Sound en sí. Obvio. A falta de que alguien traiga a Frank Ocean a España, aunque solo sea porque dicho país sale en la letra de ‘Lost’ (buena suerte a quien trate de contratarle), el cartel ha dejado unas cuantas sorpresas. Una de las más grandes es BLUR, sobre todo para aquel que no leyera hace unos días nuestro titular «Blur actúan en Wembley, ¿hola, festivales?», cuando los de Damon Albarn confirmaron un show en Londres.

Hablando de lo cual también adivinamos tan pronto como el pasado mes de junio que THE DELGADOS estarían en este cartel. Fue anunciar unos conciertos en UK entonces, y dar por hecho que Primavera Sound contrataría a la banda escocesa autora de discazos como ‘HATE’.



Entre los cabezas de cartel que aparecen en la primera línea de su día al tamaño de Blur están Rosalía, Kendrick Lamar o Depeche Mode, estos últimos primeros confirmados ya hace unas semanas. Pero detengámonos en el nombre que menos esperábamos ver en esa primera línea. Se trata de HALSEY, quizá algo más inimaginable en el Primavera Sound de hace unos años cuando cantaba aquello de ‘New Americana’, ahora recibida por la puerta grande dado el importante compromiso del festival con la paridad y el componente LGTB+ desde hace unos años. Hay que recordar, además, que su disco producido por Nine Inch Nails ‘If I Can’t Have Love, I Want Power‘ fue uno de los 10 Mejores Discos de 2021 y que aún no hemos tenido ocasión de verlo en directo.

Hablando de componente LGTB+ y con permiso de Pet Shop Boys, que actuarán en la jornada gratuita de miércoles, la cita más esperada será la de CHRISTINE AND THE QUEENS. No es habitual verle ni en sala ni tampoco en demasiados festivales, y es una pena dada la teatralidad de su propuesta, siempre coreografiada al milímetro con una escenografía de órdago. La única duda es si para el próximo mes de junio seguirá presentando el reciente «Redcar», que suena como una banda sonora en sí mismo, o más bien su inminente disco grabado con Mike Dean.

La jornada de viernes es una de las más apetecibles, pues además de traernos a Kendrick Lamar, a Depeche y a Christine, supondrá la reunión de MOLDY PEACHES. Muy queridos durante el cambio de siglo y después por su revival en ‘Juno’ -la película, no el grupo- gracias a pequeños temazos de lo-fi como ‘Anyone Else But You’ o ‘Jorge Regula’, ofrecerán sus primeros conciertos en Europa en nada más y nada menos que 20 años. En un episodio especial de Mundo Insólito, sé de gente que se va a movilizar a Arganda del Rey únicamente por ver esta friquez en la que seguro que seremos 4 gatos, mientras hordas de gente se van a ver a… ¿Fred Again..? ¿Skrillex? ¿Mora? Pero los que seamos estaremos totalmente entregados a Adam Green y Kimya Dawson.

Un fenómeno parecido al de Moldy Peaches puede ocurrir con LE TIGRE, que ofrecían recientemente su primer concierto en más de una década, y es de recibo que se pasaran por un festival de nuestro país. El reencuentro con canciones como ‘TKO’ o ‘Deceptacon’ puede ser muy divertido, y más ahora que es evidente que se adelantaron a su época con su discurso inclusivo.



En las antípodas estilísticas, MORA es efectivamente otro de los nombres que no vimos venir en Primavera Sound. Aparte de Rosalía, es difícil ver en el cartel del festival a alguien que haya sido número 1 en España de manera tan apoteósica como él ha logrado hace un par de semanas con su disco ‘Paraíso’. MORA es protegido de Bad Bunny, pues edita en su «pequeño» sello Rimas Entertainment y ha colaborado con él en algunos temas. Actualmente triunfa ‘APA’, su tema junto a Quevedo. ‘CALENTÓN’ y ‘DOMINGO DE BOTE’ son otros de los temas que seguramente sonarán en estas «capitales del perreo», veremos si frente a un público masivo… o no tanto. Ya sabéis la que se lio cuando se anunció a J Balvin en 2019. Han pasado 3 años, eso sí, pero también cabe preguntarse si el público más joven fan de Bad Gyal, Tokishca, la revelación Rema… se animará a gastarse 325 euros en un abono.

También controvertida hasta cierto punto es la presencia de CALVIN HARRIS. En el Fòrum hay un Primavera Sound paralelo que se recrea en la electrónica. Por ahí imaginamos que se ubicará este año a gente como John Talabot, Four Tet o Hudson Mohawke. En principio, la presencia del británico que por la calle responde al nombre de Adam Richard Wiles, puede recordar al Coachella más chabacano, pero hay que poner en relieve para los despistados que el artista ya no hace EDM: está inmerso en un proyecto tan chulo como ‘Funk Wav Bounces vol 2‘ que fue «Disco de la Semana» en esta casa dada su apuesta por el funk de los últimos 70 y el boogie de principios de los 80. Tanto se la ha pegado en lo comercial que lo mismo opta por «greatest hits»: si Calvin repite lo mismo que antes de la pandemia, será una decepción, pero si está ideando otra cosa, chapeau por pasar de ser el DJ mejor pagado del mundo a arriesgar algo.



Hablando de las listas de lo mejor de 2022, no faltarán en el Primavera Sound Sudan Archives, FKA twigs, Caroline Polachek, Maggie Rogers, Ezra Furman, Jockstrap y, entre muchos otros, Alvvays, quienes espero que se hayan crecido sobre las tablas tanto como su puntuación en Metacritic. También PUSHA T. Ya sabéis que no es muy habitual ver hip hop estadounidense en España, y el Primavera Sound es una de las pocas vías para conseguirlo. A falta de Kanye West, que bastante tiene con lo suyo, podremos escuchar parte de sus excelentes producciones para ‘It’s Almost Dry‘.También celebramos la contratación de Baby Keem o Nxworries (el nuevo proyecto de Anderson .Paak, nada menos)

El acercamiento a las modas no supone que se dé la espalda a los clásicos y ver a SPARKS confirmados es algo que no podemos dar por garantizado. Es cierto que nos han visitado de vez en cuando, pero será la primera vez que lo hagan desde la edición de su documental ‘The Sparks Brothers‘, en el que repasan toda su discografía, la que les situó como uno de los grupos más influyentes de los años 70.



Aunque quizá el último nombre que esperaba ver en Primavera Sound es el de MÅNESKIN. El grupo italiano de pop-rock deliberadamente pastiche, ganador el año pasado del Festival de Eurovisión, es la viva imagen del cambio en la línea editorial del festival. Aquí parecen acudir como uno de los fenómenos más extraños de los últimos años: sus streamings son brutales, el tráfico web que generan es una barbaridad, pero no terminan de inspirar un revival rockero, una influencia en una cantidad suficiente de artistas que nos haga hablar de una nueva ola de guitarras. Así nos explicaban su éxito cuando les entrevistábamos este año: «Ver a cuatro personas en el escenario tocando instrumentos reales no es nada nuevo para la gente mayor, pero para la gente joven es algo que nunca han visto porque últimamente no hay muchas bandas jóvenes». Sólo en su día se podrá ver a My Morning Jacket, St Vincent, The War On Drugs, Shellac o Grupo de Expertos Solynieve, así que por falta de guitarras, tampoco será.

La brutalidad del cartel del Primavera Sound permite que se escriba un artículo como este sin mencionar siquiera de pasada a artistas tan históricos que actuarán en el festival como Beth Orton (en letra minúscula), tan punteros ahora mismo como Japanese Breakfast, tan queridos como Joe Crepúsculo, tan vanguardistas como Julia Holter, tan prometedores como Cabiria o TSHA… Tampoco nos ha dado tiempo a preguntarnos si Georgia habrá publicado disco para entonces. Como siempre, el descubrimiento de qué se oculta en la letra pequeña será una verdadera gozada y JENESAISPOP, por primera vez medio colaborador del evento como podéis observar en la cartelería, estará ahí los próximos meses para contároslo.