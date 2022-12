Vicente Navarro mezcla el Concierto de Aranjuez y drum&bass en ‘El primero’, sobre una «trieja»

Vicente Navarro ha publicado recientemente su segundo disco, ‘Las manos’, que va a ser nuestro «Disco de la Semana». Como el primero, ‘Casi tierra‘, se acerca al folclore patrio desde una perspectiva ligeramente electrónica, ahora más acentuada.

El álbum se ha presentado con dos singles notables, ‘Una herida’ y ‘Camposanto’, pero es ‘El primero’ el más rupturista respecto a su trabajo anterior y por tanto nuestra «Canción del Día».

‘El primero’ comienza con una interpolación del Concierto de Aranjuez con la propia melodía de la composición. La grabación avanza, conteniendo cierta agitación, hasta que al final explota y emerge una sección drum&bass. Como nos ha contado Vicente Navarro en una entrevista que publicaremos estos días, el tema retrata una huida en un entorno bélico. Una «trieja» es la protagonista, pero uno de los 3 ha de «huir» porque la sociedad no aprueba su situación.

De hecho, la canción comenzaba diciendo «vamos a bailar los 3» y así puede leerse en las letras del vinilo cuando este llegue el año que viene. Pero al final se ha quitado el sintagma «los 3» en favor de lo poético. Más claras son frases como «viene apretando el gatillo y viene quemando la niebla. Si nos volvemos a ver, os daré mi verano / y si no fuera posible el resto del año».

El estribillo de la canción es “No hay pecado que valga por mucho que diga Dios”, en referencia a la educación católica. Nos cuenta Navarro: «es sobre la invasión en un pueblo. Somos 3 personas, somos algo que la sociedad no entiende. Yo me escapo para intentar que no maten a los otros dos». Una angustia que se retrata en la cadencia de la canción, de la misma manera que el drum&bass representa muy bien dicha «huida», logrando que la producción del tema resulte casi un videoclip.

Vicente Navarro presenta este disco el 8 de febrero en Madrid y el 3 de marzo en Barcelona.