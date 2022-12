Entre las novedades musicales que pueden escucharse hoy viernes se encuentra ‘Todo está bien’, nuevo single de Alizzz. Es el segundo adelanto de ‘BOICOT’, su nuevo EP, que también traerá el éxito ‘Qué pasa nen‘ y saldrá el próximo mes de febrero.

‘Todo está bien’ es una rara avis en el repertorio de Alizzz, pues se trata de tremendo baladón, no disimilar al que cerraba su disco, que contaba con la colaboración de Los Planetas. Un poco a ellos, y también un poquito a los Radiohead más emotivos, los de ‘OK Computer‘, pero también al pop-rock clásico de toda la vida, suena esta emocionante canción que invita a dejar atrás los problemas de la vida cotidiana.

«Que les den al curro, al estrés, la depre, el alquiler, a todos esos mierdas que te vienen a joder», canta Alizzz en el estribillo, ejerciendo de necesaria voz interior, en una emocionante composición que se atreve a alcanzar los seis minutos de duración.

En ‘Todo está bien’, Quirante hace una radiografía de la vida moderna y, entre referencias a la pandemia, a Hacienda, a las facturas, a las mañanas de resaca o a esa «chica que quieres y no has podido olvidar», se saca de la manga un himno que, entre lo personal y lo proletario, no renuncia a la mala baba, cuando ordena: «escupe a tu jefe, vuelve al tabaco».

Cristian Quirante presentará ‘BOICOT’ en varias salas españolas en unos meses: el 3 de marzo estará en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 17 en el Industrial Copera de Granada, el 18 en la Sala París 15 de Málaga, y el 23 en La Riviera de Madrid.