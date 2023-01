Las Mejores Canciones del Momento: diciembre 2022

Los últimos días de diciembre de 2022 y los primeros de 2023 nos han dejado enormes canciones ya, que encontraremos seguramente entre lo mejor del año. Nuestro Anuario 2023 acogerá la mejor música editada entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, y ahí estarán lo nuevo de SZA y La Élite, que han sido «Disco de la Semana», como lo último de Niño de Elche, que sí llegaba a tiempo para lo mejor de 2022.

- Publicidad -

Pero es que el inicio de esta playlist recopilatoria de novedades y virales de las últimas semanas es tan generosa en temazos como para incluir lo nuevo de RAYE, que acaba de llegar al número 1 en Reino Unido; los singles de PinkPantheress y New Jeans; o lo nuevo de Ava Max, Morrissey y The Lemon Twigs, quienes avanzan próximos trabajos largos.

No nos olvidamos por supuesto de los temas de Benidorm Fest 2023, de momento destacando las propuestas de Blanca Paloma y Fusa Nocta.

- Publicidad -

Seguimos apostando por nombres nacionales habituales del site como Babi, Nevver, Maria Escarmiento, Samuraï, Alizzz, Depresión sonora… sin olvidar grandes clásicos como Lana del Rey y Arctic Monkeys. Sumamos otros artistas nuevos o menos habituales como Kate NV, Libianca, Socunbohemio o el inesperado viral de Sabrina Carpenter, meses después de editarse ‘emails i can’t send‘.

Finalmente, no hemos resistido la tentación de incluir la sintonía de ‘White Lotus‘, que tan locos nos está volviendo a nosotros y a The Killers, a Sofi Tukker, etcétera.

- Publicidad -

RAYE, 070 Shake / Escapism.

Ava Max / Dancing’s Done

SZA / Kill Bill

NewJeans / Ditto

PinkPantheress / Boy’s a Liar

Judeline / ZAHARA

The Lemon Twigs / Corner of My Eye

Morrissey / Rebels Without Applause

Blanca Paloma / EAEA

Little Simz / Silhouette

Fusa Nocta, DRED BEY / Mi familia

Niño de Elche, Yerai Cortés / Canto por no llorar

Samuraï / Adrenalina

Maria Escarmiento, BLNCO, detunedfreq / Puedes contar conmigo

Babi, Albany / Lejos

Nevver, Leftee / Amaneciendo y anocheciendo

La Élite / Contento de ser feo

Zahara, Carolina Durante / joker

Depresión Sonora / Bienvenido al Caos

Socunbohemio / El conte que mai s’acaba

Alizzz / Todo está bien

Cristobal Tapia De Veer / Renaissance (Main Title Theme from The White Lotus)

Rigoberta Bandini / La Emperatriz

Lana del Rey / Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Arctic Monkeys / Big Ideas

Julieta Venegas / La nostalgia

Sabrina Carpenter / Nonsense

Libianca / People

Kate NV / oni (they)

Leïti Sene, La Zowi, Bexnil, BakBeats, TD Beats / APOCALIPSI

Rauw Alejandro, Playero / DE CAROLINA

Little Simz / Heart on Fire

SZA / Shirt