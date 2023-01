Hoy se puede decir que vuelve la industria musical definitivamente, tras las adormiladas semanas navideñas: son cuantiosas las novedades que os reunimos ya en la playlist «Ready for the Weekend», empezando por el pelotazo de Shakira y Bizarrap y por el nuevo single de Miley Cyrus.

No es que salgan muchos álbumes hoy, pero sí puede escucharse desde ya el nuevo trabajo de Belle and Sebastian -anunciado hace unos días por sorpresa- y también el álbum que Nina Persson de los Cardigans ha creado junto a James Yorkston y la Second Hand Orchestra. Otros artistas que publican disco largo hoy son la revelación Joesef, los rockeros Circa Waves y Margo Price, que colabora con Sharon van Etten en la pista destacada.

Entre las novedades que sobresalen hay que comentar el nuevo sencillo de hemlocke springs, una de las revelaciones de 2023; y también el de Paramore, que siguen en su línea arty. Además, Måneskin entregan ‘GOSSIP’ con Tom Morello de Rage Against the Machine, Nacho Vegas lanza tema interpretado en asturianu, Ava Max sigue fiel a su sonido en ‘One of Us’…

Esta es la semana en que Everything but the Girl han publicado su primer single en 24 años, pero el suyo no ha sido el único regreso estelar que hemos visto en los últimos días: también M83, Daughter, The New Pornographers, U.S. Girls y Avey Tare han anunciado disco lanzando sus respectivos singles de adelanto. Young Fathers, Tennis, shego (de la mano de Natalia Lacunza) y Yo La Tengo tampoco han dejado de avanzar los suyos.

Como de costumbre, comentamos algunas curiosidades: empieza a llegar a las plataformas por fin el catálogo de De La Soul. De momento puede escucharse el single ‘The Magic Number’. Además, la versión deluxe de ‘Madame X‘ de Madonna permite escuchar la versión definitiva de ‘Back that Up to the Beat’, muy distinta a la maqueta; y Róisín Murphy nos deja con cara de emoji de payaso con el lanzamiento de un tema en directo: parecía que se venían novedades reales, peeero no.