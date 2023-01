La fiesta hedonista y sexy de La Femme en Barcelona

La Femme hicieron sold out antes de anoche en el Razzmatazz. En gran parte, por la nutrida presencia de franceses (¡no se podía saber!). Lo que también se podía saber era el ambientazo festivo que se vivió desde el primer momento. Ya incluso con la telonera Sam Quealy, que pegó fuerte con sus bases pregrabadas, como una auténtica diva de Technoclash.

Claro que, con un disco como el trasnochado y divertidísimo ‘Teatro Lúcido’, no esperábamos menos que jolgorio y desenfreno. Los integrantes de La Femme salieron bien guapos, prácticamente de uniforme blanco, aunque gran parte de la ropa no les durara mucho. El concierto me recordó al de otros colectivos como Metronomy, pero en sexy. Su show exudó eso: fiesta y sexo, sin pausas.

La Femme fueron una máquina imperturbable y sincopada que se dedicó más a los éxitos pretéritos que a su disco en español. Apenas la introducción de saeta sintética de Semana Santa ‘Fugue Italianne’, la coreadísima ‘Sácatela’, que tuvo el tratamiento de “great hit” y ‘No pasa nada’. Pero ni rastro de las muy ebrias ‘El Tio del Padul’ o ‘El Conde-Duque’, sniffff.

‘Sácatela’ no fue el único punto álgido. Algo antes, en ‘Où va le monde’ desplegaron la letra cual karaoke para ayudar al público a cantarla (¡como si les hiciera falta!), o la juerga montada con ‘Sur la planche 2013’ o ‘Elle ne t’aime pas’ y sus “ciao, bella!’, momento que Sacha Got aprovechó para pavonearse descamisado con su sinte portátil. Todo un festival de calculado desmadre.

La única pega fue que resultó menos orgánico de lo que ‘Teatro Lúcido’ ofrece. Y sí, insisto: eché de menos el componente “guiri-borracho-canta/chapurrea-en-español” que les otorga tanto encanto. Pero también nos dieron una hora y media de fiesta hedonista y sexy. Con la fría y ventosa noche que nos esperaba en la calle, fue agradable volver calentita a casa.

Tras actuar con todo agotado en Madrid y Barcelona, La Femme actúan hoy en Bilbao, concierto para el que sí quedan entradas aquí.