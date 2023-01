DELLAFUENTE es la última confirmación de Weekend Beach Festival

Weekend Beach Festival Torre del Mar ya confirmó hace unos días a Maluma, anunciando una de las dos únicas fechas que hará en nuestro país, una de ellas siendo en el festival malagueño, que se celebrará del 5 al 8 de julio. Hoy en FITUR, el marco turístico más importante por estos lares, la organización ha adelantado un nuevo avance artístico compuesto por 18 nombre y encabezado por todo un icono nacional, DELLAFUENTE.

El granadino es a día de hoy uno de los artistas urbanos con mayor éxito, haciendo soldout allá por donde pasa, tal y como demostró el pasado octubre al vender todas las entradas para sus dos primeros conciertos en tres años en menos de cinco minutos. Junto a él y en el apartado electrónico se confirman los DJs internacionales Carl Craig y Nic Fanciulli.

También se aportan nombres importantes en indie-pop nacional como La Casa Azul, Marc Seguí y la autenticidad de grupos como Morgan. Otros artistas y bandas que se anuncian son Narco, Mr Kilombo, Tu Otra Bonita, Anier, Elena Salguero, Volante de la Puebla y We Are Not Dj’s.

No olvidemos que en el anterior avance se confirmaron nombres como Chef’Special, Fangoria, Sidecars, Delaossa y Dani Fernández. Además, también estarán Mala Rodríguez, Kiko Veneno con su 45 aniversario, Cera Khin, Seb Zito, Héctor Oaks, Alisha, Miguel Bastida, Muerdo, Dremen, El Niño del Albayzin, La Regadera, José de las Heras, Love Yi y Oliver Gil. Todo esto y más en la 9ª edición de Weekend Beach Festival. Entradas disponibles en la página web del evento.