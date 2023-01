Rosalía homenajea a Camarón y reversiona sus canciones para Louis Vuitton

Rosalía ha alcanzado un nuevo logro en su carrera, siendo la artista principal y la «musical curator» del desfile de la nueva colección otoño-invierno de Louis Vuitton, presentado en la Cour Carrée el Louvre. Además de interpretar temas de todas las partes de su discografía, la catalana también ha servido como seleccionadora musical del evento, haciendo que suenen en el recinto artistas como Camarón de la Isla o el dominicano Angel Dior.

El escenario no se trataba de una pasarela al uso, sino que estaba configurado como una casa con diferentes habitaciones, con su salón, comedor e incluso salas de música. Además, algunos modelos también se han encargado de ir escribiendo el nombre de Rosalía por las paredes de la casa. Esta, con unos pantalones holgados y un abombado abrigo blanco, comenzó el show con el remix de ‘CANDY’, incluida en la versión deluxe de ‘MOTOMAMI’, subida en un sedán amarillo ochentero.

A esta le sucedieron versiones diferentes de ‘SAOKO’, ‘DE AQUÍ NO SALES’, ‘DESPECHÁ’, ‘DE PLATA’ y ‘CUUUUTE’. En concreto, destacaron las guitarras eléctricas en ‘DE PLATA’ y el remix de NUSAR3000 de ‘DESPECHÁ’, caracterizado por reconvertir la original a un estilo hyperpop, siguiendo la trend de acelerar las canciones, y por un sample de ‘Sento no Bico da Glock, de los brasileños Gabriel do Borel, MC Lucy y MC Rogê.

Además, Rosalía hizo que Camarón de la Isla (‘Bulerías de la perla’) sonase en un desfile de Louis Vuitton, mientras ella descansaba en un lujoso sofá rojo. La artista de Baix Llobregat anunciaba recientemente la fecha oficial de su nuevo single, en inglés, titulado ‘Lie Like You Love Me’ y adelantado por la misma en su cuenta de Tik Tok. ‘LLYLM’ estará disponible en todas las plataformas el próximo 27 de enero.

Tracklist del show de Rosalía en Louis Vuitton:

CANDY Remix – ROSALÍA (Live Performance)

SAOKO – ROSALÍA (Live Performance)

BULERÍAS DE LA PERLA – Camarón De La Isla

DE AQUÍ NO SALES – ROSALÍA (Live Performance)

DESPECHA (NUSAR3000 Remix) – ROSALÍA

BASBOUSA SONG – Ahmad H Music

DE PLATA – ROSALÍA (Live Performance)

AIO – Angel Dior

CUUUUTE – ROSALÍA (Live Performance)