Geno Machado critica a Jorge Javier por enemistar a los extriunfitos

La primera edición de Operación Triunfo ocurrió hace más de 20 años y sigue causando polémicas. Recientemente, Rosa López publicaba un comunicado en su Instagram desmintiendo los rumores de su supuesta enemistad con Chenoa, compañera de esta en OT. Geno Machado se vio salpicada por la polémica, acusando a Socialité de haber manipulado sus palabras. Ahora, ha dejado claro en una nueva entrevista en el mismo programa que está cansada de este tipo de preguntas.

Hace una semana, Jorge Javier Vázquez acusó a los extriunfitos, a raíz de las recientes polémicas, de ser «más falsos que un billete de 30 euros», lo cual no sentó nada bien a Geno Machado. En una entrevista junto a sus compañeros de Fórmula Abierta, y tras conversar sobre sus planes y proyectos profesionales, Machado declaró que están cansados de que «nos pregunten por la vida personal de los compañeros»: «Intentáis meternos en berenjenales y enemistarnos, y lo lleváis haciendo 21 años», criticó la artista canaria.

Machado también se aseguró de responder a las declaraciones de Jorge Javier, dejando caer que los que falsean las declaraciones son ellos: «No somos falsos. Jorge Javier ya debería saber cómo funciona esto. No rajamos. Nos hacen una pregunta y luego la montáis para que sea que estamos todos en contra de Chenoa», aseguró Geno Machado. La cantante concluyó relatando que «lo que no sabéis, o igual lo sabéis y os da igual, es que nosotros hablamos»: «La llamamos y le dijimos: ‘Oye, que esto no ha sido así’, y solucionado».

