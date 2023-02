Woodkid dirige el nuevo anuncio de Lady Gaga

Además de cantar e interpretar, Lady Gaga dirige otros proyectos empresariales. Como es sabido, la autora de ‘Chromatica‘ tiene una empresa de cosmética. También es la cara de una conocida marca de champán a la que se ha asociado para sacar una botella propia.

Ahora, Gaga y dicha marca de champán han vuelto a colaborar en la creación de un nuevo anuncio, y el anuncio lo ha dirigido el francés Yoann Lemoine. Es la misma persona en cuyo currículum encontramos la dirección de los videoclips de ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ‘Born to Die’ de Lana Del Rey, ‘Back to December’ de Taylor Swift o ‘Sign of the Times’ de Harry Styles.

Por supuesto, Lemoine no es otro que Woodkid. El artista visual también ha desarrollado una interesante carrera musical bajo este alias, que le ha llevado a publicar dos álbumes, ‘The Golden Age’ (2013), el cual incluye los macrohits ‘Run Boy Run’ e ‘Iron’, y el estupendo ‘S16‘ (2020).

Aunque el trabajo visual de Woodkid suele presentar narrativas épicas y futuristas, su trabajo visual para otros artistas se asienta en la elegancia. Vuelve a ser el caso de este spot dirigido entre Los Ángeles, París y Hautvillers que nos cuenta una historia «sobre la música y el baile», en la que vemos a Gaga tocar apasionadamente el piano o bailar ballet.

La colaboración de Woodkid y Stefani Germanotta es la primera entre ambos. En los últimos tiempos, Lemoine ha sido noticia por producir el nuevo disco de Mylène Farmer. Por su parte, Gaga trabaja en el rodaje de la secuela del ‘Joker‘, ‘Folie à deux’, que se estrena en 2024.