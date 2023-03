FLETCHER anuncia conciertos en Madrid y Barcelona

FLETCHER, intérprete de hits como ‘Undrunk’ o ‘Serial Heartbreaker’, ha anunciado dos conciertos en España. La artista estadounidense actuará el 7 de octubre de 2023 en La Riviera de Madrid y el 8 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas estarán a la venta el viernes 17 de marzo a través de los puntos de venta habituales.

La gira de FLETCHER, de la que JENESAISPOP es medio colaborador, es en apoyo de su nuevo álbum, ‘Girl of My Dreams’. Publicado el pasado mes de septiembre, el disco incluye otros éxitos de FLETCHER que suman escuchas millonarias, como ‘Healing’, ‘I Think I’m Growing?’ o el «himno bollo» ‘Becky’s So Hot’.

FLETCHER también es conocida por sus colaboraciones con Duncan Laurence (‘Arcade’), Surf Mesa (‘Another Life’) o Hayley Kiyoko (‘Cherry’), o por su curiosa -y muy apañada- revisión de ‘I Kissed a Girl’ de Katy Perry en ‘girls girls girls’.

FLETCHER dio sus primeros pasos en la música en 2011, año en que concursó en X Factor. En 2019 publicó su primer EP, ‘You Ruined New York City For Me’, que incluye el éxito ‘Undrunk’, y al que le siguió ‘THE S(EX) TAPES’, en el que encontramos otro de sus mayores hits, ‘Bitter’ con Kito.

Últimamente, FLETCHER se ha codeado con Miley Cyrus, pues actuó con ella en su especial navideño: juntas cantaron ‘Midnight’s Sky’.