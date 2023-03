RFTW: Melanie Martínez, UMO, Belén Aguilera, Lola Indigo…

Hoy se pone en circulación el nuevo disco de M83, que reseñamos ya en portada. Además, salen otros trabajos muy esperados en el mundo alternativo, los de Unknown Mortal Orchestra e Yves Tumor, y ve la luz el disco «reinventado» de U2. Otros proyectos que pueden escucharse desde ya son los álbumes de 100 gecs, Princess Nokia y Manuel Turizo, o el EP de Yarea.

En el apartado de singles sueltos son varios los lanzamientos potentes que atender hoy. Melanie Martínez publica el primer anticipo de su nuevo disco, Lola Indigo se hace «la santa», Belén Aguilera estrena su dueto con Pimp Flaco y Luna Ki saca su primer tema del año. Además, hay nuevo single de Hozier y a Taylor Swift le ha dado por publicar un puñado de descartes.

- Publicidad -

A todos estos hay que sumar estrenos de Everything But the Girl, Feist o Travis Birds, que siguen avanzando sus respectivos proyectos, la bailable colaboración de Aluna y TSHA, el primer single de Belinda Carlisle en 25 años y otras novedades de rusowsky, Usher, La Plazuela, Isabella Lovestory, LA Priest, Besmaya, daniel sabater, Silvia Pérez Cruz, Lewis Capaldi…

No olvidamos, lógicamente, algunos de los lanzamientos importantes de la semana que ya habíamos escuchado y comentado en portada. Es el caso del precioso nuevo adelanto de Lana Del Rey, el bailable single de Alison Goldfrapp o el loquísimo tema con el que Matthew Herbert avanza su próximo trabajo. En Sesión de control repasamos otras novedades del pop en castellano.

- Publicidad -

En la playlist «Ready for the Weekend» puedes escuchar otras novedades de Fred again, Juicy BAE, JPEGMAFIA con Danny Brown, Teo Lucadamo, The Lemon Twigs, Phoenix con Clairo (un remix de ‘After Midnight’), Chill Chicos, Sabrina Carpenter, Kora, French 79, Amaarae…