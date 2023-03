Joanna Newsom estrena 5 temas nuevos en directo

«He sobrevivido a la sequía de Joanna Newsom 2015-2023» es uno de los mensajes que se pueden leer en redes sociales acerca del regreso de Joanna Newsom a los escenarios. La californiana ha sido la telonera sorpresa de Fleet Foxes en Los Ángeles y ha estrenado hasta cinco canciones nuevas, al menos, según las personas que estuvieron presentes en el concierto.

El setlist que Newsom ha tocado en The Belasco ya circula por Twitter. En él figuran dos canciones viejas, ‘Go Long’ de apertura y ‘Sawdust and Diamonds’ de cierre, y cinco inéditas. Son ‘Bombs Are Whistling’, ‘Marie at the Mill’, ‘Little Hand’, ‘The Air Again’ y ‘No Wonder’.

- Publicidad -

Pero hay más. Según fuentes que estuvieron presentes en el show, Joanna confirmó que prepara el lanzamiento de un nuevo disco que se compondrá de 11 canciones. Una de ellas narraría un «cuento de fantasmas sobre un canario» y duraría 15 minutos.

A espera de que confirmación oficial por parte de Newsom o su sello Drag City, parece que está todo en orden para que Newsom lance nuevo material después de ocho años. Su último disco, ‘Divers‘, salió en 2015. Después, Newsom se retiró de la vida pública para dedicarse a la maternidad, y solo volvió en 2020 para ofrecer una serie de conciertos «íntimos» en Estados Unidos.

- Publicidad -

Como la presentó Robin Pecknold en el concierto, Joanna Newsom es la «emperatriz del folk», hoy por hoy, la artista folk más prestigiosa de nuestra época. También es una de las más celosas de su trabajo, pues, como es sabido, su discografía no está disponible en Spotify, plataforma que Newsom detesta. Sí lo está en Apple Music y otras.