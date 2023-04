RFTW: EBTG, Florence, Rayden, The Weeknd, Belén Aguilera…

Hoy es el día en que podemos escuchar el primer disco de Everything but the Girl en 24 años. Pero, sobre todo, se ponen en circulación varios de los discos nacionales que llevamos tiempo esperando, como los de Rayden, Putochinomaricón (el primero de cuatro), Jimena Amarillo, Cala Vento o Carlangas, además del EP de trashi. También ven la luz nuevos discos de ALMA o Enter Shikari.

El viernes viene cargado de singles a destacar. Está ‘Double Fantasy’ de The Weeknd (de la banda sonora de ‘The Idol’), está ‘Tonta‘ de Nathy Peluso, está ‘Alone‘ de Kim Petras y Nicki Minaj, está ‘Mermaids’ de Florence + the Machine, está ‘Romancera’ de Guitarricadelafuente, está el single de Triángulo que suena a un cruce entre Beach House y Sigur Rós.

Hay mucho más. Ed Sheeran publica el segundo adelanto de su disco, Mala Rodriguez vuelve con reggaetón (y la acabamos de escuchar con el rapero Dyce), Belén Aguilera entrega balada UK garage, por supuesto ‘Missionsuicida‘ es el viral del mes y hay nueva música de The Japanese House, El Último Vecino, Ben Howard, Arlo Parks o hasta 12 RODS, que vuelven con su primer disco en 20 años.

Entre las novedades que hemos comentado en los últimos días se encuentran el regreso de Foo Fighters, el número 1 de Grupo Frontera y Bad Bunny, el single de Rita Ora con sample de Fatboy Slim o la nueva maravilla de MARIA HEIN, que ha abierto la playlist Sesión de control.

No podemos dejar de recomendar algunas de las novedades más interesantes de la playlist, como los singles de The Last Dinner Party, Django Django con Jack Peñate, Christine and the Queens con 070 Shake, Idoipe, George Fitzgerald, BRONQUIO, CMAT…

Como siempre, repasamos algunas de las curiosidades del día. Mac DeMarco lanza un disco con 199 maquetas que se extiende hasta las 9 horas de duración, Azúcar Moreno versionan ‘Ay mamá’, Daddy Yankee relanza ‘Gasolina’ con Myke Towers, Daft Punk desvelan la maqueta instrumental de ‘Give Life Back to Music’ y Amaia versiona ‘Fiebre’ de Bad Gyal con Alizzz a la producción.