Corría el año 2008 cuando The New Raemon publicaba su primer disco, ‘A propósito de Garfunkel’. En aquel momento conocíamos a Ramón Rodríguez como parte de Madee, entre otros proyectos. Seguro que casi nadie recuerda que la banda en este nuevo proyecto se autodenominaba «Culovoladores«. Nada que ver en la práctica con el humor de tal sobrenombre, pero sí con los proyectos primigenios de los músicos que lo componían. Por ejemplo, Standstill.

A ellos recordaba la producción sobria y elegante de pop-rock de ‘La cafetera’, con pianos y guitarras familiares para seguidores de The National o La Buena Vida. Se elevaban las canciones con finales catárquicos como el de “Yo soy Simon, tú Garfunkel” de ‘Tú, Garfunkel’; con estribillos como el de ‘Fuera complejos (“tanto hablar para nada, tanto hablar por hablar”). Con historias de festivales y camas deshechas como las de ‘¡Hoy estreno!’.

- Publicidad -

El humor sí se asomaba por títulos como ‘El saben aquel que diu’, ‘Hundir la flota’ y ‘A propósito del asno’, pero lo de las canciones en sí era bien grave y serio, y se desarrollaría en discos posteriores. En ese sonido sólido y profesional tuvieron mucho que ver Ricky Falkner (Standstill, Egon Soda, Love of Lesbian) y Ricky Lavado (Standstill, Nudozurdo, The Secret Society, Egon Soda).

Gracias al desarrollo de álbumes como este o a canciones como ‘Te debo un baile’ de ‘Epés Reunidos’ (2010), discos como ‘Tinieblas, por fin’ y ‘Lluvia y truenos’ lograrían colarse en la lista de ventas española. Algo estaba pasando en el llamado indie, cuando Vetusta Morla, Love of Lesbian… cada uno en su estilo, comenzaban a encabezar festivales. Y lo de The New Raemon era comprensible tanto para sus seguidores, como para los de otros grupos más desconocidos como La Costa Brava y las Charades, ambos mencionados en ‘El cau del pescador’. The New Raemon llegaría luego a colaborar con gente tan dispar como Rocío Márquez y McEnroe.

- Publicidad -

‘A propósito de Garfunkel’ se ha remasterizado y reeditado con una canción inédita llamada ‘Aurora ocho’. La canción va incluida al final de la reedición conmemorativa de 15º aniversario porque narrativamente cierra la historia que el autor cantó en aquel primer álbum. Una historia de un nacimiento hace muchos años, con citas a Jerez de la Frontera, Granada y Madrid, que este fin de semana volverá a tener sentido. Y es que hay sendos conciertos de presentación hoy 21 de abril en Apolo, Barcelona, y el domingo 23 en el Teatro Eslava de Madrid. Las entradas están a la venta y Leia Destruye va a ser la telonera.