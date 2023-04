En la última semana de abril se amontonan las novedades musicales que reunimos ya en la playlist «Ready for the Weekend» seguida por más de 6.160 personas. Jessie Ware lanza el que está siendo el Disco de la Semana en estas páginas, sobre el que acabamos de hablar con la artista. Además, The National publican su nuevo disco -anunciado en marquesinas- con colaboración de Taylor Swift.

Esta ha sido también la semana de Bb trickz, que ha lanzado su primer EP un lunes random. La sorpresa la ha dado Jack Harlow sacando disco casi sin avisar. Desde hoy pueden escucharse también los nuevos trabajos de DELLAFUENTE, Labrinth, Bebe Rexha, Renaldo & Clara, Indigo da Souza, Anaju o Tim Hecker, además el EP de Beach House.

En materia de singles sueltos hay tela para cortar. ‘Clavaíto‘ de Chanel y Abraham Mateo es la Canción Del Día, Kesha lanza los sorprendentes adelantos de su nuevo disco, Jess Glynne vuelve después de bastantes años, Blanca Paloma saca single antes personarse en Eurovisión, Chromeo cuentan con La Roux para su pegadizo nuevo tema y Samantha Hudson baila «sola y adicta al sonido»…

Las novedades continúan. Esta semana hemos asistido a los regresos de PJ Harvey y Miguel, también a la alianza de Tame Impala y Thundercat, Four Tet ha sacado single post-Coachella en clave de trip-hop y Bomba Estéreo han sacado una «romántica champeta».

En la playlist juntamos ya también lo nuevo de Stephen Sanchez, Maria Paula, Niall Horan, Niña Polaca, Mando Diao, Arde Bogotá, El Columpio Asesino con Santi Balmes, Dagny, el single en solitario de Grian Chatten de Fontaines DC, Leiva, Ganges, Jason Derulo…