Eurovisión 2023 ha «comenzado» oficialmente este fin de semana con los primeros ensayos realizados en el M&S Bank Arena de Liverpool y, como de costumbre, la cobertura de Eurovision-Spain es de lectura esencial. Entre los países favoritos de los primeros ensayos se encuentran Suecia, Finlandia y Portugal, y entre los que tendrían menos posibilidades hay que hablar de Rumanía, Croacia o Serbia.

El primer día de ensayos ha arrancado con el futurismo vikingo de Noruega, los diferentes escenarios de Malta, la cama con forma de flor de Serbia, la intimidad de Letonia, el cabaret con llamativo «look» de Portugal, el glam rock de Irlanda, la pirotecnia de Croacia, la atmósfera de Suiza, el ambiente étnico de Moldavia y la famosa «sandwichera» de Suecia.

El segundo día de ensayos ha contado con la caja de LEDs de Israel, la sorprendente sencillez de Azerbaiyán, el baile grupal de Chequia, el escenario rotativo de Países Bajos, la locura de Finlandia y su enorme caja gigante, la elegancia de Dinamarca y Armenia, la decepción de Rumanía, el voguing de Bélgica y los elementos naturales de Chipre.

🇸🇪 Sweden – First Rehearsal

"The light box is back, but it's a smaller version than the one we saw at Melodifestivalen. The stage and the LED screen is a sea of swirling smoke." (https://t.co/oO2LWXVR6u)#Eurovision

[📷 Corinne Cumming & Sarah Louise Bennett / EBU] pic.twitter.com/7bh1c1pG6V

— ESC Discord (@ESCdiscord) April 30, 2023