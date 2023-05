Mallorca Live es un festival excepcional: por su cartel pasan lo mismo las promesas más interesantes del indie nacional como algunos de los nombres más legendarios del pop y el rock internacional: El festival ofrece alicientes para absolutamente todos los públicos. La edición de 2023, en la que JENESAISPOP es medio colaborador, vuelve a ser un ejemplo. Hoy repasamos 10 nombres imprescindibles de Mallorca Live.

Black Eyed Peas

Solo recordar el repertorio de hits de Black Eyed Peas quita el hipo: ‘I Gotta Feeling’, ‘Pump It’, ‘The Time (Dirty Bit)’, ‘Boom Boom Pow’, ‘Where is the Love’, ‘Meet Me Halfway’, ‘Don’t Phunk with My Heart’, ‘Let’s Get it Started’… y no hemos acabado: ‘Don’t You Worry’ y ‘RITMO (Bad Boys for Life)’ son de los recientes. El pop.



Bad Gyal

Convertida en una estrella capaz de aparecer en un disco que es número 1 en Estados Unidos, pero sobre todo gracias a sus propios méritos, solo podemos recordar con nostalgia los momentos que escuchábamos ‘Fiebre’, ‘Jacaranda’ o ‘Mercadona’ en bucle. Hoy, Bad Gyal es uno de los grandes nombres del pop español. Esperando ‘La joia’.



The Chemical Brothers

Los autores de algunos de los hits de electrónica más emblemáticos de los 90, como ‘Hey Boy Hey Girl’, han sabido reinventarse gracias a discos recientes como ‘No Geography‘ y, sobre todo, a un espectáculo audiovisual impresionante que llevan tiempo presentando en vivo. Su nueva música tampoco decepciona.





Quevedo

No vimos venir cuando sus primeros singles empezaban a colarse en la lista de singles española que Quevedo pasaría a ser uno de los reyes absolutos del pop español actual, un artista capaz de convertir en oro todo lo que toca: ahora mismo tiene 8 temas entre los 50 más oídos en España. Ocho. ‘Mami Chula’ es el último.



The Kooks

En los dosmiles eras o de los Arctic o de los Kooks. Era como ser de los Beatles o de los Beach Boys. Pero que los Kooks figuren entre los grandes cabezas de cartel de Mallorca no es ninguna casualidad, pues demostrada está la inmortalidad de sus clásicos, como ‘She Moves in Her Own Way’, ‘Naive’, ‘Seaside’ o ‘Bad Habit’. Presentan disco.



Viva Suecia

Desolados por no haber podido tocar en Murcia -su tierra- por culpa de la lluvia, Viva Suecia seguro no tendrán el mismo problema en Mallorca (esperamos, rezamos). Se habrán quedado con ganas de tocar, y sus fans de escuchar, todas esas canciones que les han llevado a consolidarse como uno de los grupos más populares del país.



Moderat

Nadie podría haber adivinado, ni en la época de ‘New Error’, ni mucho menos cuando descubríamos a Apparat y Modeselektor por separado en las revistas de tendencias, que un proyecto entre ambos se convertiría en uno de los mayores reclamos de la electrónica mundial. Su popularidad hoy es masiva, acorde también a la calidad de su propuesta.



Bomba Estéreo

La carrera de Bomba Estéreo ha sido un camino de sorpresas: cuando pensabas que nada podía superar ese remix con Will Smith, llegaba el de ‘To My Love’. Cuando ese éxito parecía insuperable, Bad Bunny les llamaba para ‘Ojitos lindos’: ya el mayor éxito de su carrera con más de mil millones de reproducciones. Mejor es que sus discos han seguido valiendo muchísimo la pena.



Vetusta Morla

Los de Pucho es uno de esos grupos excepcionales por muchos motivos: curtido en la independencia, su éxito es hoy tan masivo que el grupo es capaz de tocar para cerca de 40.000 personas. Lo mejor es que música nunca se ha resentido ni perdido su capacidad para conmover o sorprender: su último disco, ‘Cable a tierra‘, es prueba de ello.



Peggy Gou

Escuchando el arsenal de hits de Peggy Gou queda claro por qué es una de las DJs más solicitadas del momento: el gancho y la pulidez de ‘Starry Night’, ‘It Makes You Forget’ o ‘I Go’ hacen irresistibles estas tres producciones, y si su remix de ‘Can’t Get You Out of My Head‘ de Kylie no es el mejor de todos, se queda muy cerca.