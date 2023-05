Kate Bush no guarda rencor al Hall of Fame y les agradece

Ya se ha publicado el nuevo listado de acogidos en el Rock & Roll Hall of Fame. Entre los nuevos admitidos están Kate Bush, Missy Elliott, Sheryl Crow, Rage Against the Machine, Willie Nelson, George Michael y The Spinners.

Entre todos ellos, llama la atención el caso de Kate Bush y el de Rage Against the Machine. Por ejemplo, Sheryl Crow, George Michael, Missy Elliott y Willie Nelson han sido aceptados con su primera nominación, pero Rage Against the Machine llegan aquí tras la 5ª y Kate Bush tras la 4ª.

Ninguno de los dos parece guardar enorme rencor al Rock & Roll Hall of Fame, pues ambos han mandado mensajes de agradecimiento. Cuesta entender las razones por las que alguien tan citada, imitada e influyente como Kate Bush ha tardado hasta 4 ocasiones en ser admitida. Parece como si esta institución solo se hubiera enterado de su valor viendo ‘Stranger Things’. En la serie de Netflix, recordemos que ‘Running Up That Hill’ tuvo un protagonismo esencial.

Sin embargo, ella se ha mostrado agradecida y emocionada: “tengo que admitir que estoy completamente en shock por la noticia de haber sido introducida en el Hall of Fame. Es algo que nunca pensé que pasaría. Gracias a todos los que han votado por mí. Significa muchísimo que pensarais en mí. Es un gran honor».

Por su parte, Rage Against the Machine no se han mostrado tan agradecidos como sorprendidos. En un largo post de Instagram, han apelado a su carácter contestatario, recordando que son “una banda que es tan conocida por los discos como por la feroz oposición a la maquinaria bélica de EE. UU., la supremacía blanca y la explotación. Una banda cuyas canciones llevaron la radio alternativa a otro nivel, mientras las empresas mediáticas de la derecha intentaban eliminar cada canción que escribimos de las radios”.

Entre los artistas que han sido nominados pero no han sido aceptados, nombres tan influyentes como Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, A Tribe Called Quest, Soundgarden y White Stripes. Una lista, la de nominados, que quizá no debería ser pública, pues hace flaco favor a la institución.