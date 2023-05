Josh Freese, nuevo batería de Foo Fighters

Foo Fighters ha desvelado que Josh Freese es su nuevo batería. Freese reemplaza por tanto a Taylor Hawkings, fallecido el año pasado. Freese tocó la batería en los conciertos en tributo a Hawkings y ahora se une oficialmente a la formación.

El «batería de las estrellas», Freese ha salido de gira con Gun’s N Roses, Nine Inch Nails, Sting, Weezer, A Perfect Circle o Paramore y ha tocado la batería en cerca de 400 grabaciones. Está acreditado por ejemplo en ‘Bring Me to Life’ de Evanescence, ‘Complicated’ de Avril Lavigne, ‘Bitch’ de Meredith Brooks, en varios discos de Katy Perry, The Offspring o Kelly Clarkson y, últimamente, ha tocado en el disco de 100 gecs.

Freese, que también ha trabajado con Danny Elfman, Devo, Ricky Martin, Bruce Springsteen o Ra Ra Riot, además tiene créditos como autor en temas de Queens of the Stone Age, A Perfect Circle, Sting o los propios Devo, además de los Vandals, banda de la que es miembro desde 1989.

Foo Fighters ha anunciado a su nuevo miembro en un concierto que se ha retransmitido por internet. En el concierto, Foo Fighters -ya con Freese en la formación- ha tocado tres canciones nuevas, entre ellas la inédita ‘Nothing at All’. Su nuevo disco, ‘But Here We Are‘, sale el 2 de junio.



