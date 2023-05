Borracho de éxito tras el impacto de la segunda temporada ‘Euphoria’, Sam Levinson afirmó que con ‘The Idol’ iba a hacer la serie del verano. A falta de comprobar qué cifras produce ‘The Idol’ en HBO cuando se estrene el 4 de junio -seguro serán muy buenas, pues el «hype» es considerable-, Levinson y su compañero Abel Tesfaye (The Weeknd) van a tener que empezar a asimilar que las primeras críticas profesionales sobre ‘The Idol’ están siendo nefastas.

Tras el pase de los dos primeros episodios de ‘The Idol’ en Cannes, con todo el reparto paseando por la alfombra roja, la crítica no atribuye grandes méritos a la serie. De hecho, el agregador de reseñas Rotten Tomatoes le ha asignado su famoso tomate podrido.

En cuanto a críticas concretas, Rolling Stone titula que ‘The Idol’ es «más tóxica y mucho peor de lo que esperabas», Variety argumenta que el show no es más que un «cúmulo de clichés sacados del porno que se amontonan en una fantasía masculina sórdida», The Hollywood Reporter destaca que «el sexo vende y ‘The Idol’ se regodea en eso, sin que quede claro el propósito» y que por tanto el resultado «es más regresivo que transgresor», y The New York Times ha comparado ‘The Idol’ con ‘50 sombras de Gray‘ y descrito que es «una rallada de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily Rose Depp y la cola de rata grasienta de The Weeknd».

No todos los medios han sido tan crueles con ‘The Idol’. Deadline ha sido prudente y no ha querido emitir juicios morales o éticos por ahora, y ha destacado que al menos la interpretación de Depp es «realista y en ocasiones vulnerable en el modo en que camina la fina línea que separa el porno del arte y el poder de la explotación». Por su parte, Vanity Fair subraya que ‘The Idol’ ofrece «buen entretenimiento» a pesar de su estilo agresivo.

Recordando a la hecatombre de ‘Cats‘, aquella película en la que ya ni recordamos que Taylor Swift tenía un papel, ‘The Idol’ dará a The Weeknd el mayor fracaso crítico de toda su carrera: en Metacritic todos y cada uno de sus discos han recibido valoraciones más que positivas. De hecho, su disco mejor valorado es el más reciente, ‘Dawn FM‘, publicado el año pasado, seguido por el primero, ‘House of Balloons‘, editado en 2011.

Con una media de 77 sobre 100 en el citado site, The Weeknd es un artista respetado por la crítica. Llama la atención que ‘Starboy‘, un disco tan exitoso que sigue colocando hits en las listas casi 10 años después de su publicación (el remix de ‘Die For You’ con Ariana Grande acaba de ser número 1 en Estados Unidos), obtiene apenas un 67 sobre 10 de media. Sin embargo, ‘After Hours‘ (el álbum que cobija ‘Blinding Lights’) recibe un 80. Los peores valorados son el EP ‘My Dear Melancholy,‘ (63) y ‘Kiss Land‘ (65).

Al margen de las malas críticas a ‘The Idol’, el estreno de la serie de Levinson y Tesfaye estaba maldito de entrada, después de que trascendiera -mediante un reportaje de Rolling Stone- que el rodaje estuvo marcado por un ambiente tóxico y que la serie se tuvo que grabar por segunda vez, tirando por tierra todo el dinero y tiempo invertidos. De manera paralela, Tesfaye ha declarado que quiere dejar el alias de The Weeknd atrás. ¿Mejor momento imposible?