Rocío Saiz y Marc de Sidonie se despelotan en Alicante

Rocío Saiz continúa su gira tras la polémica de sus pechos descubiertos en Murcia y la denuncia improcedente -e ilegal- de un policía local. La última actuación de Saiz ha tenido lugar en el Emdiv Music Festival de Alicante, allí ha coincidido en el cartel con Sidonie y, durante la actuación de estos, Saiz y Marc Ros (cantante de Sidonie) han aparecido despelotados en el escenario para reivindicar «la libertad».

Como muestra un vídeo subido por Sidonie, Marc Ros y Rocío Saiz irrumpen en el escenario con el pecho descubierto, únicamente llevando ropa interior. Pero Marc Ros decide ir un paso más allá y quitarse también el calzoncillo, quedándose completamente desnudo delante del público.

Tanto los vídeos como las fotos subidas a redes están censuradas: «Obviamente, nos hemos visto obligados a pixelar lo que aquí se sigue considerando censurable, con todas las contradicciones que eso supone», escribe Marc.

El desnudo integral de Marc no habría sido premeditado, o eso parece, pues la reacción de Rocío en el vídeo es de sorpresa y, en un comentario posterior, explica: «Me sigue costando encontrar palabras suficientes para describir lo que fue este momento para mí. Después de una semana durísima, ver a Marc desnudándose entero, cantando juntos ‘Estáis aquí’, ver cómo gritaba el público, me dejó tan emocionada que tuve que marcharme al hotel. Este gesto fue tan importante para mí».

Continúa: «Sidonie no son solo una de las bandas que más años llevan en la carretera, además de increíbles compositores, también son de los mejores compañeros. Y no lo digo yo. Lo dice mucha gente. Si mañana tuviese un hijo, ojalá se pareciese a cualquiera de ellos. Hombres del futuro mejorando el pasado. Y a quien no le guste (que me lo dijeron y me lo escribieron con toda su furia) QUE NO MIRE».