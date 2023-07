Pedro Sánchez confirma que es indie a La Pija y La Quinqui

Pedro Sánchez ha cumplido su promesa y ha ido al podcast de ‘La Pija y la Quinqui’. Empezó con una coña en Twitter y se ha convertido en el acto electoral más inesperado de esta campaña. El Presidente del Gobierno entendió el ambiente del podcast perfectamente, habló de música muy a fondo y de los memes que ha protagonizado su gobierno. Eso sí, no se mojó en la pregunta de: «¿Qué eres, más pija o más quinqui?».

Aunque ya se sospechaba que Pedro Sánchez era el típico indie tras haber visitado festivales como el FIB, la Pija y la Quinqui lo confirmaron. Al repasar las playlists que se hicieron públicas en Spotify (algunas han resultado ser de sus hijas), el presidente habló de sus artistas favoritos: Caroline Polachek (dijo que «es muy buena»), Rigoberta Bandini (dijo que ‘Perra’ le gusta mucho hablando de los memes de Perro Sanxe), Fred Again.., Beach House (su hija pequeña es muy fan), Menta («tienen letras muy provocadoras»), Carolina Durante y Midnight Oil. Con razón, Carlos Peguer (la Pija) le dijo: «Tienes el gusto de un homosexual deprimido. Es música indie súper triste, ¿estás bien?».

Como curiosidad, Pedro Sánchez introdujo a La Pija y La Quinqui a varios artistas que ellos no conocían: el productor Bronquio, entre los mejores discos de 2022 por su trabajo con Rocío Márquez, y le artiste de spoken word Kae Tempest.

Pedro Sánchez confesó que su forma de conocer música es a través de los podcasts de Radio 3 y de la radio pública americana NPR. Y aunque su trabajo no le permite ir a festivales, le encantaría volver al FIB (su festival favorito) o haber visto la actuación de Rosalía en el Primavera Sound, festival al que sí acudió su mujer Begoña Gómez. Allí, esta coincidió con Aitana.

Claro, no todo iba a ser «música de indies y chicas raras», como le dijo Mariang (la Quinqui). Su canción favorita de Rosalía es ‘Candy’ y ella le parece «una artistaza». Conoce el drama de las Taylor´s Versions y dice que le encanta tanto ella como Lana Del Rey y su ‘Snow On The Beach’. Pero, al parecer, no puede hacer nada para conseguir una segunda fecha en España. No se dejaron de lado los memes: de la historia romántica que se generó en torno a Miley Cyrus y de la que Pedro Sánchez está al corriente. Aunque en su casa «entró como Hannah Montana», desmintió todos los rumores. Una pena.

Y entre broma y broma, y una «pizza cojonuda» quizá esta visita a uno de los podcast con más audiencia entre gente joven, le dé algunos votos a Pedro Sánchez entre los indies que, seguro, no le vendrán mal.

La más dura réplica que ha sufrido @sanchezcastejon en esta campaña pic.twitter.com/effy21Jffz — David Martínez (@dmartinezpr) July 16, 2023

