Grimes defiende a Lizzo de las acusaciones de sus ex bailarinas

Hace unos días Lizzo respondía a las acusaciones de abuso sexual y de ambiente laboral hostil que le hacían 3 ex bailarinas. Y, cuando la reputación de la artista pende de un hilo, Grimes ha salido a defenderla. «Amo a Lizzo. No digo que no crea cuando a la gente le pasan cosas malas, pero yo he tenido bailarines que han sido maltratados bajo mi mirada y no me di cuenta hasta mucho después», escribía la artista en Twitter.

En su versión, Grimes continuaba: «La lealtad me importa. Lizzo fue amable conmigo y con otra gente antes de que fuese «guay» y se preocupó por mí cuando nadie lo hacía. Solo he visto comportamiento ejemplar por su parte, especialmente cuando todo el mundo me odiaba. Y no tenía razones para hacerlo, excepto ser una buena persona. Es solo mi opinión. Me cuesta creer que haya cambiado de una forma tan radical».

Pero en su perfil, algunas personas comparaban esta defensa con la gente que defiende a Chris Brown solo porque «aunque haya pegado a Rihanna, conmigo ha sido majo», como decía el usuario @ryanlikesyou en tono irónico. Grimes respondía. Y lo ha hecho diciendo que «la misma Rihanna ha apoyado a Chris Brown cuando ha habido consecuencias por lo que hizo, porque a ella parece que ella cree en la justicia restaurativa».

Grimes comes to Lizzo’s defence following hostile work environment lawsuit: “Not saying I don’t believe ppl when bad things happen, but I had dancers mistreated on my watch in ways I didn’t found out about until way later… Lizzo was kind to me and others for a decade before she… pic.twitter.com/bPCEYBPlRQ — Pop Crave (@PopCrave) August 6, 2023

Rihanna has supported chris brown in the aftermath cuz Rihanna seems to care about restorative justice. *assuming* Lizzo is guilty (without a trial – which flies in the face of democracy) – it's funny to me the same people who fight for restorative justice seem against it for… — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) August 6, 2023