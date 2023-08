Carlos Santana ha tenido que pedir disculpas públicamente por unos comentarios tránsfobos que realizó el pasado mes de julio durante un concierto en Nueva Jersey. El vídeo de sus declaraciones ha llegado recientemente a la red y se ha viralizado rápidamente.

«Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres. Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien», expresó el músico, antes de concluir: «Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario es asunto tuyo».

Las palabras de Santana fueron capturadas por un asistente que, después de subir el vídeo a Reddit, contó que su familia y él decidieron abandonar el concierto porque Santana «se pasó 15 minutos diciendo las mierdas antitrans más impactantes que he escuchado”. De esos supuestos 15 minutos de discurso tránsfobo, solo un minuto ha llegado a internet.

Ahora, después del revuelo causado por sus palabras, Santana ha pedido perdón. En un comentario de Facebook, el autor de ‘Maria Maria’ pide perdón por sus «insensibles comentarios» que «no reflejan que yo honoro los ideales y las creencias de todas las personas». Continúa: «Me doy cuenta de que lo que dije hirió a la gente y no fue mi intención. Me disculpo sinceramente a la comunidad transgénero y a todas las personas a las que he ofendido».

«Este es el objetivo personal que me esfuerzo por alcanzar cada día», continúa Santana. «Quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas, ya sean LGBTQ o no. Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha otorgado este regalo. Ahora voy a perseguir este objetivo para ser feliz y divertirme, y que cada uno crea lo que quiera y siga lo que sus corazones les diga sin miedo. Se necesita coraje para crecer y brillar en la luz que eres, para ser verdadero, genuino y auténtico. Crecemos y aprendemos a brillar nuestra luz con amor y piropos. Tened una existencia gloriosa. ¡Paz!»

Carlos Santana fue noticia el verano pasado después de desmayarse durante un concierto. También en Facebook, Santana alivió la preocupación de sus fans explicando que su desvanecimiento se había debido a una falta de hidratación.

Carlos Santana goes on anti-trans rant during New Jersey concert:

“When God made you and me, before we came out of the womb, you know who you are and what you are… a woman is a woman and a man is a man.” pic.twitter.com/fss8d4qukK

— Pop Base (@PopBase) August 24, 2023