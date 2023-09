‘Keep Going Up’, la simpática maquetilla de Timbaland, Timberlake y Furtado

Demasiado se había hypeado el regreso al estudio de Timbaland con Justin Timberlake y Nelly Furtado. Tanto con uno como con otra, el productor grabó muchos de los mejores hits de 2006: ‘Sexyback’, ‘Maneater’, ‘My Love’, ‘Promiscuous’… Ahora vuelve con lo que se considera su primer single en solitario en 8 años, y su debut como artista en el sello Mosley Music Group con Def Jam Recordings.

Para averiguar que la cosa no va mucho más en serio basta con echar un vistazo a la portada del sencillo: el título del tema con forma de globos. O el montaje fotográfico de los tres, cada cual en su casa.

Este ‘Keep Going Up’ empieza con muchas ganas de sonar a ‘Promiscuous’, recientemente viral en Tik Tok, y aproximándose a los 1.000 millones de streamings. El vídeo muestra a Nelly Furtado en un entorno futurista y a Justin Timberlake grabando en un entorno más místico, portando una camiseta de AC/DC por alguna razón. Cada uno ya un universo diferente, sin tiempo para un reencuentro, de lo liados que deben de estar con sus compromisos en solitario (LOL).

Ofrecen una toma vocal que nunca suena viva ni orgánica, sino apagada y artificiosa. Timberlake se queda el puente final con cambio de acordes (“I feel some kind of way”), pero justo entonces la crudeza del beat no logra sino reforzar ese cierto sabor a maqueta.

Y todo esto es bastante extraño, porque como revela Universal, el tema tiene su origen en Beatclub, la plataforma de creación musical de Timbaland y sus miembros, Last Trip to the Moon. La base del tema surgió de una sesión con los miembros de producción de Timbaland, Brandon Stewart y Brandon Cordoba, seguramente porque ese es uno de los servicios que ofrece Beatclub. Quizá si pensaban vender el servicio, deberían haber depurado todo un poco. Quizá podamos esperar mejores cosas de los inminentes singles de Furtado.