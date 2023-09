Jaakko Eino Kalevi y Alma Jodorowsky se unen por el darkwave

Recordaréis a Jaakko Eino Kalevi por discos como ‘Out of Place‘ (2019), que obtuvo una puntuación de 8 sobre 10 en esta página; o su disco homónimo de 2015, que recibió una nominación al Nordic Music Prize y el beneplácito de David Byrne.

Apto para fans de Roxy Music o David Bowie, pero también de proyectos nacidos en el siglo XXI como John Maus o Molly Nilsson, el cantante finlandés autor de hits de streamings millonarios como ‘Macho’ tiene nuevo disco entre manos. ‘Chaos Magic’ sale el 17 de noviembre con un repertorio de 13 temas, dos de los cuales ya se pueden escuchar.

- Publicidad -

Tanto ‘I Forget’ como ‘Palace in My Head’ suenan anclados en el synth-pop más decadente de finales de los 70. Con ambos parece cerrarse un círculo que une a los primeros Depeche Mode con Joe Crepúsculo por la vía del darkwave. De manera más curiosa, ‘Palace In My Head’ es una colaboración con Alma Jodorowsky, nieta del director chileno autor de ‘La montaña sagrada’ (1973).

En este disco en el que también colaboran artistas como Faux Real o Yu-Ching Huang, Jaakko ha tratado de «volver a sus raíces». Al artista le ha inspirado en concreto la palabra griega «kháos», refiriéndose «al abismo o el agujero que se creó cuando la Tierra y el Cielo fueron separados». ‘Hell & Heaven’ es de hecho uno de los cortes inéditos.

- Publicidad -

1. Chaos Magic

2. Drifting Away

3. Dino’s Deo

4. Hell & Heaven

5. Night Walk

6. Palace In My Head

7. I Forget

8. The Chamber of Love

9. Cyborg

10. L’horizon

11. Galactic Romance

12. Trouble Man

13. Let’s See How Things Go