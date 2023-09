Bad Bunny saca ‘preview’

Bad Bunny publicará una nueva canción esta noche. Después de que en mayo inundara las listas de éxitos con ‘Where She Goes’, el puertorriqueño vuelve a las plataformas musicales. El anuncio, además, lo ha hecho con un preview que no ha tardado en difundirse en redes sociales.

El artista se mantiene ahora en contacto con sus fans a través de su canal de WhatsApp, en el que envía mensajes que pueden leer todos los que se encuentren suscritos al mismo. Es precisamente en ese canal donde ha revelado el lanzamiento de su nuevo single. «Hola hola. Qué tal el dominguito este?», comenzaba escribiendo Bad Bunny en el chat. El misterio duró durante horas, hasta que él mismo volvió a enviar un mensaje con el adelanto de su tema.

Bad Bunny shares snippet of his new song. 🔜 pic.twitter.com/5kvljI7HoH

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) September 24, 2023