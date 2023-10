Troye Sivan versiona a Billie Eilish y se monta un chill con ‘Rush’

Queda ya poquito para que salga el nuevo y esperado disco de Troye Sivan, ‘Something To Give Each Other’. Será una semana después del huracán Drake de este viernes. Para celebrarlo, no ha querido perderse una de esas sesiones Lounge de la BBC en la que se interpreta algún tema propio y alguna versión de un tema actual.

La versión ha sido de ‘What Was I Made For‘, una de las canciones del año, de mano de Billie Eilish para la exitosa banda sonora de ‘Barbie’. Troye Sivan respeta su cadencia, aunque dándole otro aire ligeramente diferente, y ni que decir tiene que goza de no cambiar el género de la frase «don’t tell my boyfriend».

- Publicidad -

Por otro lado, el tema propio escogido ha sido ‘Rush’. La que ha sido una de las canciones del verano se presenta aquí con una versión relajada. Si la original era una fiesta brasileña, la versión para el Lounge de la BBC recuerda a los tiempos de los discos Chill Ibiza.





- Publicidad -