Dolores Forever hacen que el fin del mundo suene divertido

Dolores Forever es un dúo compuesto por dos mejores amigas que se conocieron en una fiesta. Hannah Wilson, de Yorkshire, y Julia Fabrin, de Copenhague, conectaron rápidamente por su admiración mutua a artistas como Mitski, ABBA, Stevie Nicks, Spice Girls o Joni Mitchell, y pronto formaron este proyecto que no ha parado de crecer desde sus inicios.

Fue en 2021 cuando Dolores Forever publicaron su primer single, ‘Kilimanjaro’. Aunque el verdadero punto de inflexión fue ‘Baby Teeth’, una canción que podría haber escrito Taylor Swift -sin exagerar- si a Taylor le gustaran las guitarras eléctricas. Después se fueron sucediendo singles tan buenos como ‘Funeral’ o ‘Conversations with Strangers’ que denotan un evidente dominio de la melodía pop, siempre intentando que armonías e instrumentales se inclinen a lo clásico.

Porque hay mucho de Fleetwood Mac en la música de Dolores Forever, ellas mismas dicen que la canción que no han escrito y que mejor les representa es ‘Rhiannon’, aunque también mencionan ‘Breathless’ de The Corrs «pero la versión de Caroline Polachek«. A la época ‘Tango in the Night’ suena ‘Good Times All the Time’, por ejemplo, mientras ‘I Love You But You’re Making Me Sad’ -titulazo- suena 100% a ese cruce entre ABBA y Mitksi que probablemente habías soñado.

Apegadas a ese sonido de pop clásico que bebe del indie-pop, el pop-rock, el country-pop o, qué demonios, el pop a secas, hay que decir que en las canciones de Dolores Forever también se vislumbra un potencial comercial por ahora desconocido. Es el caso de su último single, ‘Why Are You Not Scared Yet?’, la Canción Del Día de hoy.

Una de sus composiciones más rockeras ‘Why Are You Not Scared Yet?’ habla de los problemas que aterrorizan el mundo actual: «el cambio climático, las redes sociales, las relaciones personales, las expectativas sociales de las mujeres, toda estas cosas vienen en un práctico kit de herramientas para que te dé ansiedad en el mundo que habitamos», han declarado las chicas. «Si el mundo se está acabando, esta es la banda sonora para la fiesta de la crisis existencial que vamos a hacer en casa».

Curiosamente, el terror de ‘Why Are You Not Scared Yet?’ es que el mundo está lejos de acabarse, y por tanto también el sufrimiento. «Todo va cuesta abajo, el fin está lejos», cantan en el estribillo. Antes, las estofas son una alerta roja tras otra: «Todo al que conoces va a morir, pero está bien tendremos robots, ya no habrá más agua, pero al menos tendremos refrescos de cola, millones de personas yendo de un lado a otro, pero nadie tiene tiempo para hablar de sentimientos». Al menos, Dolores Forever hacen que el fin del mundo suene divertido.