‘Tension’ de Kylie Minogue: ¿discazo o decepción del año?

Con 86/100 en Metacritic, ‘Tension’ de Kylie Minogue es uno de los álbumes mejor valorados por la crítica de 2023. También sería el mejor disco de toda la carrera de la artista para los medios, por encima del mismísimo ‘Fever’, que por alguna razón luce con un raquítico 68/100 en este medidor, y también de otros lanzamientos recientes como ‘Disco’ (72/100) o ‘Aphrodite’ (67/100). En cambio, en nuestra redacción, ‘Tension’ no ha entusiasmado tanto, provocando una oleada de protestas a través de comentarios y redes sociales. Dedicamos el nuevo capítulo de nuestro podcast Revelación o Timo a debatirlo.

Claudio defiende el poder de un comeback, el valor de lo conseguido con ‘Padam Padam’ y reivindica otras composiciones del álbum, como ‘Hands’ o ’10 Out of 10′, que se ha crecido dentro de la secuencia, sin haber sido una de las favoritas de los fans como adelanto previo a «Padam», en meses anteriores. Hablamos de la crítica de Pitchfork, uno de los medios que cree que ‘Tension’ sí es uno de los mejores discos de Kylie «en muchos años», pero sin especificar cuántos, aunque personalmente cuestiono su validez tras no haber seguido especialmente la carrera de la artista.

Elogiamos de manera unánime el segundo single ‘Tension’ y debatimos sobre el resto del álbum. ¿Podría ‘Hold On to Me Now’ dar la sorpresa como tercer/cuarto single? ¿Quizá ‘Vegas High’? ¿O en verdad no habrá más sencillos reseñables en absoluto?



