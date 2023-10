Ariana Grande habla sobre su próximo álbum

Ya van tres años desde que Ariana Grande publicase ‘positions’, su sexto trabajo discográfico. Desde entonces, la artista no había dado detalles sobre el estado de su próximo álbum. Hasta ahora. Ariana Grande ha dicho a un fan que todavía no ha hecho su disco, aclarando que su regreso musical no está cerca.

La confesión tuvo lugar anoche, cuando la artista se encontró en la calle a algunos de sus fans. Estos le preguntaron sobre el título de su próximo álbum y ella sorprendió con su rotunda respuesta: «Déjame hacerlo primero».

Con esa declaración, Ariana Grande deja claro que su séptimo disco no es su máxima prioridad en estos momentos, lo que ampliará considerablemente la espera para poder escucharlo. Esto contrasta con su anterior periodo de lanzamiento, cuando sacó hasta tres álbumes en tres años consecutivos: ‘Sweetener’ (2018), ‘thank u, next’ (2019) y ‘positions’ (2020).

El último movimiento musical de la artista fue el pasado 25 de agosto, cuando lanzó una nueva edición de su disco debut ‘Yours Truly’ en conmemoración de su décimo aniversario.

Ariana Grande when asked about the title of her upcoming album: “Let me make it first.” pic.twitter.com/xA98A80PcN — Pop Base (@PopBase) October 15, 2023

