FLETCHER anuncia sus nuevas fechas en España

FLETCHER visitará España el próximo año. Lo hará con paradas tanto en Madrid como en Barcelona, con conciertos los días 3 y 4 de abril. En el caso de Madrid, el concierto tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre, mientras que en Barcelona lo hará en el Sant Jordi Club.

Después de que programara su paso por Madrid y Barcelona para el 7 y 8 de octubre de este mismo año, la artista se vio obligada a cambiar las fechas por problemas de salud. Aunque en un principio los conciertos iban a ser en La Riviera de Madrid y en la sala Razzmatazz de Barcelona, finalmente ha optado por recintos más grandes.

La gira de FLETCHER, de la cual JENESAISPOP es medio oficial, la llevará a recorrer algunos países de Europa como Alemania, Francia o Suecia. Servirá como promoción de ‘Girl Of My Dreams’, el primer disco de la artista que fue lanzado en septiembre de 2022. Este cuenta con algunas de sus canciones más exitosas, como ‘Becky’s So Hot’, ‘Healing’ o ‘Serial Heartbreaker’.

El precio de las entradas es de 40€ y se encuentran a la venta desde esta tarde. Las entradas compradas previamente son válidas para estas nuevas fechas.

