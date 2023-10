El éxito de ‘greedy’ y ‘Cruel Summer’ llega al fin a España

Una vez pasado el huracán inicial que propició el lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny, ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’, Iñigo Quintero vuelve a la primera posición. El español vuelve a reinar en Singles España con el inesperado hit en el que se ha convertido ‘Si No Estás’.

La entrada más fuerte de la semana se la adjudica Ovy On The Drums con Quevedo y Yandel. La colaboración, ‘GANGSTER’, se queda a las puertas del top 20 con un debut en el lugar 21.

Sin embargo, la de Ovy On The Drums no se trata de la única colaboración que entra en la lista esta semana. Lola Índigo, junto a Pepe y Vizio, coloca en la posición 51 su nuevo tema, ‘De Plastilina’. La artista continúa explorando la fusión entre rap y flamenco, que se ve reflejada en esta canción.

Una de las grandes sorpresas de la lista es la entrada de ‘Cruel Summer’ en el puesto 79. El nuevo single de Taylor Swift, canción de su álbum ‘Lover’ de hace cuatro años, lleva petándolo en Estados Unidos desde este verano. El éxito la película The Eras Tour en nuestro país ha podido ser una de las consecuencias de su, por fin, entrada en España.

Asimismo, el hit ‘greedy’, que ha inundado las listas globales desde su lanzamiento hace más de un mes, ha logrado hacerse notar también en España. Tate McRae se conforma con una estupenda posición 83 a medida que su canción va adquiriendo dimensiones más gigantescas. Es el tema más popular de la artista desde ‘you broke me first’.

Por último, cerrando la lista de nuevas entradas, Vicco y Abraham Mateo meten ‘TEQUIERO’ en el 87. De esta forma, Abraham Mateo tratará de replicar el éxito cosechado con sus últimas colaboraciones junto a otras artistas españolas pop del panorama español, como ‘Clavaito’ con Chanel o ‘Quiero Decirte’ junto a Ana Mena.