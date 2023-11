RFTW: PinkPantheress, Cat Power, Beirut, Rocío Saiz…

Hoy 10 de noviembre salen nuevos discos de PinkPantheress, Cat Power (interpretando un directo de Bob Dylan), Beirut, Rocío Saiz, Måneskin (la reedición de ‘RUSH’), Pipiolas o Cold War Kids. Además, Cuco publica EP.

‘Houdini‘, el nuevo single de Dua Lipa, ya está disponible, pero su lanzamiento no coincide con ‘Oral’ de Björk y Rosalía, que ha sido pospuesto al 21 de noviembre (el día de cumpleaños de Björk). Su sello One Little Indian cita un «retraso imprevisto».

- Publicidad -

Entre los temas que sí están disponibles desde esta noche (o esta semana) hay que mencionar novedades de Gabriel Garzón-Montano, AURORA, David Guetta con Kim Petras, Peggy Gou con Lenny Kravitz, Julia Holter, aespa, Tierra Whack, Fabiana Palladani y Jai Paul o Iseo & Dodosound.

Estos días ha sido posible escuchar la nueva colaboración de Pipiolas y Ginebras, así como ‘Mon amour’ de Slimane, la canción que Francia presentará a Eurovisión. También han ido llegando nuevos lanzamientos de yaeji, Clark o Marika Hackman.

- Publicidad -

Escucha en la playlist también lo nuevo de The Kid LAROI, Delgao con Aleesha y D3llano, Gracie Adams, Armani White, Boza, Searows, Parquesvr, Trippie Red…