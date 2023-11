Dua Lipa casi cancela ‘Future Nostalgia’ por la pandemia

En plena promoción de su nuevo single, ‘Houdini’, Dua Lipa sigue ofreciendo entrevistas para hablar sobre su nuevo proyecto musical. Sin embargo, en su paso por el podcast ‘Awards Chatter’, también ha tenido tiempo para hablar sobre su pasado. Y ha confesado que estuvo a punto de cancelar el lanzamiento de ‘Future Nostalgia’.

Como nos ocurrió a todos en 2020, Dua Lipa no esperaba que una pandemia hiciera cambiar todos los planes que se tenían para aquel entonces. ‘Don’t Start Now’, el single principal de ‘Future Nostalgia’, salió el 31 de octubre de 2019, por lo que el comienzo de la «segunda era» de la cantante acabó coincidiendo irremediablemente con la pandemia por COVID-19 que ocurriría nada más empezar el 2020.

«En aquella época había conversaciones de ‘Bueno, ¿vamos a publicar el disco en este momento? ¿Qué deberíamos hacer?’», dice la artista cuando se le pregunta sobre el álbum en el podcast. «Me sentía tan fuerte sobre el hecho de que, aunque en mi cabeza había imaginado que este era un disco que iba a ser escuchado y que iba a poner a la gente a bailar, era… No sé, sentía que era necesario sacarlo», reconoce.

‘Future Nostalgia’ finalmente fue publicado el 27 de marzo de 2020: «Me dije: ‘¿Sabes qué? Lo que tenga que pasar con él, pasará’. Lo que sucedió después todo el mundo lo sabe, pues el disco fue reconocido como uno de los mejores del año, valiéndole el Grammy a Mejor Álbum Pop. «Mantuvo a la gente bailando en sus casas. Por eso estoy muy agradecida», reconoce Dua Lipa.

