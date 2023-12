Belle and Sebastian sale en ‘Los Simpson’

Belle and Sebastian es la última banda de pop en hacer un cameo en un capítulo de ‘Los Simpson’. El episodio 8 de la temporada 35 de ‘Los Simpson’ tiene lugar en Escocia y es un homenaje al país. Willie, el conserje, es secuestrado y llevado a Escocia, su país natal, por motivos que Bart y la familia Simpson tendrán que descubrir. Sin embargo, Willie encuentra el amor.

En este tributo a Escocia de ‘Ae Bonny Romance’ parece que ni el director del episodio, Matthew Nastuk, ni su guionista Michael Price han querido dejar pasar la oportunidad de celebrar a uno de los grupos escoceses más populares. Belle & Sebestian toca en la cena previa a la boda de Willie una canción grabada para la ocasión, ‘Willie and the Dream of Peat Bogs’.

En los últimos tiempos estrellas como Lizzo, Bad Bunny o Billie Eilish han hecho cameos en ‘Los Simpson’. Entre las bandas de pop o rock alternativo que han aparecido en la serie se encuentran The Smashing Pumpkins o, últimamente, un personaje sospechosamente parecido a Morrissey.

Belle and Sebastian cierra, con su aparición en ‘Los Simpson’, un año que empezaba con el lanzamiento de su último disco, ‘Late Developers‘. Recientemente, Stuart Murdoch ha anunciado el lanzamiento de su primera novela, ‘Nobody’s Empire’, para septiembre de 2024.



