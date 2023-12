Olivia Rodrigo, del piano a destrozar tartas en Saturday Night Live

Olivia Rodrigo ha sido este fin de semana la invitada musical en Saturday Night Live. Adam Driver ha sido el encargado de presentar su actuación, que ha consistido en una versión completamente a piano de ‘Vampire’, tocada por ella misma; y en ‘All-American Bitch’.

Olivia retoma así la promoción de ‘GUTS’, después de que ‘Bad Idea, Right?’ y ‘Get Him Back’ no hayan calado tanto en la listas como ‘Vampire’, y de que estas últimas semanas el foco haya estado puesto en una balada fuera del álbum. Nos referimos a ‘Can’t Catch Me Now’, de la banda sonora de ‘Los juegos del hambre’, que ha conseguido escalar hasta el número 12 en Reino Unido y el número 56 en Estados Unidos.

La presentación a lo grande de ‘All-American Bitch’ la ha realizado partiendo de una mesa de pasteles, para después explorar su vena grunge. La cantante ha terminado pisando tartas y restregándoselas por la cara.

Con 1,5 millones de copias vendidas en 2023 según las estimaciones de Mediatraffic, ‘GUTS’ es uno de los discos más vendidos del año en todo el mundo, aunque es cierto que los 9 millones que despachó su debut ‘SOUR’ saben demasiado lejanos. Veremos si con la Navidad, las nominaciones a los Grammy, los conciertos y la promo que pueda aguardar en 2024, recorta algo.





