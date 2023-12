Billie Eilish maravilla en su nuevo directo en Saturday Night Live

Billie Eilish ha sido la última invitada al escenario de Saturday Night Live, donde ha cantado dos canciones. Por un lado, ‘What Was I Made For?‘, la balada que firma en la banda sonora de ‘Barbie‘, y que acaba de recibir una nominación en los Globos de Oro. La nominación a los Oscar está asegurada, por otro lado: el 24 de enero se conocerán las nominaciones.

Volviendo a SNL, Billie interpreta ‘What Was I Made For?’ con todo el cuidado de la grabación original y, acompañada de su hermano Finneas al piano y de una orquesta de cuerdas, regala una interpretación inmejorable.

Por otro, Billie recupera una de las canciones navideñas más populares del clásico «songbook» estadounidense, ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’. Billie canta la melodía remitiendo a una de sus mayores influencias, Peggy Lee, y, de paso, sigue profundizando en su faceta jazz, presente desde siempre. ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ es una canción que han interpretado incontables artistas, desde Frank Sinatra a Whitney Houston pasando por Christina Aguilera, quien, como Billie, por cierto, cumple años hoy.



Como es costumbre, Billie ha participado en un par de gags cómicos en Saturday Night Live, acompañada de la anfitriona, la actriz Kate McKinnon. Kate ha introducido a Billie en el escenario la primera vez y, en la segunda, lo ha hecho acompañada de Greta Gerwig.





Finalmente, Billie ha confirmado que está a punto de poner punto y final a la grabación de su tercer disco. El lanzamiento de este trabajo en algún momento de 2024 parece garantizado. ‘Happier than Ever‘, su segundo álbum de estudio, vio la luz en el verano de 2021.