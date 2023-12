Chanel dice que «a Barei no le gusto»

Chanel ha sido la última invitada al podcast ¡Poco se habla! de Xuso Jones y Ana Briten. En la entrevista, Terrero habla de la inminente llegada de su próximo disco, ‘¡Agua!’, que sale en enero; y por supuesto recuerda su experiencia actuando en Eurovisión, donde quedó tercera en el año 2022 regalando al pop una actuación histórica.

De manera inesperada, Chanel habla también de Barei, representante de España en Eurovisión 2016, recordando unas declaraciones que la autora de ‘Say Yay’ hizo sobre ella. Las palabras de Chanel se producen a raíz de que Xuso Jones recuerda que quedó segundo en ‘Objetivo Eurovisión’ por delante de Barei, a lo que Chanel contesta: «A Barei no le gusto, he visto entrevistas. Pero le mando un besito».

Cuando Xuso Jones declara que «me he quedado muerto con que digas que a Barei no le gustó tu propuesta en Eurovisión», indicando que «hay que estar ciego para que no te guste lo que hiciste», Chanel contesta: «No tergiverses las palabras, lo que he dicho es que a Barei no le gusto yo». A continuación, Chanel apunta que «no sé si la entrevista fue alrededor de Benidorm Fest o alrededor de Eurovisión, porque acuérdate que las opiniones cambiaron».

perdón y este beef? qué me he perdido?! 😳 pic.twitter.com/hk4VlL2OmF — d🖤nn. (@itsallaboutdann) December 18, 2023

Chanel parece aludir a esas mismas palabras de Barei cuando, preguntada por Xuso y Ana, decide no compartir qué propuesta de Benidorm Fest 2024 es actualmente su favorita. La catalana aboga por esperar a descubrir las propuestas en su totalidad: «Creo que hay ser que justos y darles a todos la oportunidad de que expongan su arte. Cuando hayan actuado sabré quién es mi favorito, pero de primeras es demasiado, es demasiada presión. Me parece injusto dar un favorito porque yo lo sufrí también desde la otra parte y prefiero ser imparcial».

Chanel se puede estar refiriendo a las declaraciones que Barei realizó en el podcast de Malbert durante una entrevista publicada en Youtube en diciembre de 2022, mucho después de la celebración de Benidorm Fest y de Eurovisión. Barei habló concretamente de ‘SloMo’ y afirmó que «no era de sus favoritas» de la edición y que ella prefería ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini porque se identificaba con su letra. «Con ‘SloMo’ no me identifico, pero otra gente sí se identificará», expresó. «Hay canciones que tienen una finalidad, que es hacerte bailar, divertir, hacer un show. Yo no empatizo con la letra, pero me parece genial que en el arte uno pueda expresarse y hablar de lo que quiera y con las palabras que quiera, sin límites». Barei apuntó que la letra de ‘SloMo’ no le «inspiraba nada», pero que la canción «es pegadiza», y agregó que Chanel «canta y baila muy bien, y para hacer eso hay que valer».