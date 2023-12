Jordan Fish, tecladista de Bring Me the Horizon, deja la banda

Bring Me the Horizon ha anunciado que uno de sus integrantes, Jordan Fish, ha dejado la banda. «Bring Me the Horizon y Jordan Fish han decidido tomar caminos separados», ha comunicado Bring Me the Horizon. «Le queremos dar las gracias por el viaje musical que ha tomado con nosotros y le deseamos todo lo mejor en el futuro».

Por su parte, Fish ha escrito que se siente «muy agradecido por los once años que he pasado con la banda» y también «extremadamente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos».

- Publicidad -

Fish ha sido miembro oficial de Bring Me the Horizon desde 2013 y su trabajo ha sido clave en la evolución del sonido de Bring Me the Horizon hacia un estilo más electrónico. De hecho, Fish ha estado presente en dos de los discos mejor valorados y más exitosos de la banda británica, ‘Sempiternal (2013) y ‘amo’ (2019), uno de los mejores discos de la década para NME.

Bring Me the Horizon se encuentra trabajando en su próximo álbum de estudio, ‘Post Human: Next Gen’, cuyo lanzamiento, inicialmente marcado para el 17 de septiembre, ha sido pospuesto por «circunstancias imprevistas». Varios singles, como ‘Darkside’, están ya disponibles. El último disco de Bring Me the Horizon, ‘Post Human: Survival Horror’, data de 2020.

- Publicidad -

Por otro lado, Bring Me the Horizon es uno de los nombres confirmados en el cartel de la próxima edición de Mad Cool.