DORA, entre el anhelo y el despecho en ‘Nada que perder’

Hacía tiempo que no sabíamos nada de DORA, pero este mes de diciembre, la cantante y actriz ha sacado su primer single en año y medio, y ha vuelto a brillar de una manera muy diferente a la que lo hizo en ‘Oxena’.

Se trata de ‘Nada que perder’, un tema de ecos soul-pop con cierto poso 90’s que algunos podrían entender también como próximo al sonido Mac DeMarco. Es nuestra Canción del Día para esta jornada navideña. Pional vuelve a acompañar a DORA en esta canción en Spanglish (ese «baby I can’t hold you»), que suma cierta cadencia de los años 80 en su ritmo casi electropop, si bien es cierto que su fraseo se vincula más al R&B.

La interpretación vocal tan anhelante, junto a la portada del single, está en sintonía con una letra marcada por el deseo y el despecho: de «Si te quedas en mi cama no me mires así» a «Para mí no vales nada». DORA habla de un «callejón sin salida» con una melodía reluciente que paradójicamente se asemeja a una puerta para el mismo.

Según nota de prensa, ‘Nada que perder’ es la introducción para un «2024 cargado de música y que confirmará a DORA como uno de los nombres fundamentales para entender las derivas del nuevo pop estatal».



