Lil Uzi Vert dejará de hacer música para hacer ropa de mujer

Lil Uzi Vert, uno de los principales raperos de Estados Unidos, dejará de estar en el punto de mira muy pronto. O, al menos, dejará de estarlo por lo que se le conoce actualmente: por hacer música. El rapero quiere centrarse en la confección de ropa femenina.

Según confirma TMZ, Lil Uzi Vert «ya no siente la presión de hacer álbumes y cree que su nueva vocación es crear ropa de mujer». El artista, que tiene un nuevo disco en camino, ha anunciado que será el último de su carrera musical. «Quiero hacer música, me encanta hacer música, pero no quiero hacer más música así», ha comentado, añadiendo que «lo que quiere es hacer música de mujer».

El cantante también ha confesado a TMZ que ya ha comenzado construcción de la oficina central de su empresa de ropa, por lo que su futuro proyecto va muy en serio y podría dar el pistoletazo de salida antes de lo esperado. No obstante, antes de que eso suceda tendrá que centrarse en el lanzamiento de ‘Luv Is Rage 3’, que aún no tiene fecha de salida.

El rapero ya hizo alusión a su retirada de la música en uno de los conciertos que ofreció en octubre: «Después de sacar ‘Luv Is Rage 3’ supongo que haré otra gira. Pero, después de eso, quiero intentar vivir una vida normal. Gracias por todo vuestro apoyo y gracias por apoyarme en mi decisión. Me aseguraré esta vez de darlo todo en ‘Luv Is Rage 3’ porque tenemos un legado que mantener. Gracias».

Pese al futuro poco prometedor que tiene Lil Uzi Vert en la industria musical, el rapero participó en el reciente disco de Nicki Minaj colaborando en ‘Everybody’, el tema 11 del álbum. Es una de las canciones que mejor han funcionado en streaming desde su publicación, acumulando ya 20 millones de reproducciones solo en Spotify.