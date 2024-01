Iván Ferreiro critica duramente Operación Triunfo

Iván Ferreiro, autor últimamente del recomendable disco ‘Trinchera pop‘, ha arremetido duramente contra Operación Triunfo durante una entrevista.

Hablando con Último Acorde, Ferreiro critica el formato por ser “una carnicería que juega con los sueños de los chavales” y vaticina que la mayoría de concursantes «va a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen» después de salir de la Academia. Ferreiro asegura que lanzaría más críticas contra Operación Triunfo públicamente «si solo afectaran al tonto de Tinet Rubira o a alguno de estos que llevan los programas» a los que «no les interesa la música en absoluto», pero que, por respeto a los concursantes, prefiere cortarse.

- Publicidad -

De todos modos, Ferreiro también comparte duras palabras para los profesores de la Academia, a los que considera «unos cantamañanas todos» que «hacen su trabajo» porque «alguien les da el trabajo, y hay que trabajar de lo que sea».

Ferreiro recuerda la edición de Operación Triunfo de 2017 positivamente, destacando el talento de Amaia, pero asegura que le parece que el formato cada vez “está más alejado de la realidad” y critica especialmente el concepto de concurso musical: “Para mí no hay nada más alejado de la competición que la música, la música debería ser lo menos competitivo que hay», afirma. «Por eso tampoco me interesan los Grammy, ni mierdas de esas. Ni los Oscar, ni los Goya. Me parece una verdadera basura, un estercolero. Ir premiando películas o canciones me parece realmente horrible”.



- Publicidad -